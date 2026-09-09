Señalan a entorno de Edson Álvarez por presunto secuestro

El productor Juan José López Ordóñez acusó al suegro del futbolista de ordenar un supuesto secuestro tras un conflicto por un inmueble

En horas recientes, el capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, se ha visto envuelto en una polémica, luego de que un productor lo señalara por presuntamente estar relacionado con un secuestro.

Fue el productor Juan José López Ordóñez quien reveló la pesadilla que, según su versión, ha tenido que vivir y en la que involucra al jugador y a su entorno.

De acuerdo con medios nacionales, el productor y el futbolista han tenido un conflicto desde hace ya cuatro años, cuando el mediocentro del West Ham le pidió filmar en Súper 8 el documental sobre toda su trayectoria.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Edson Álvarez y el productor?

Para este trabajo, la duración del rodaje fue de dos años, con filmaciones de entre cuatro y ocho horas diarias, según Ordóñez.

Al terminar, el productor le hizo saber a Edson Álvarez, a través de su suegro en ese momento, que el costo por filmar el documental sería de tres millones de pesos, algo distinto a lo que tenía en mente el suegro: venderlo a Netflix.

Sin embargo, Ordóñez mencionó que el documental se quedó "atorado" en el Mundial de Qatar, aunque incluye momentos como el baby shower de su segunda hija en 2024. Además, reveló que no le pidió un anticipo por el documental, pues aseguró que Edson se comprometió a pagar.

¿Qué ocurrió entre Edson Álvarez y Juan José López Ordóñez?

La tensión entre ambos aumentó en 2024, cuando el productor le reclamó al "Machín" el pago, a lo que sus entonces suegros le negaron la comunicación.

“Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema. Se tornó más arduo y ya no me quiso contestar".

Ordóñez aseguró que el conflicto escaló hasta involucrar un inmueble y posteriormente un supuesto secuestro.

“Fue el 3 de noviembre de 2024. Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”, cuenta Juan José López Ordóñez.

“Jonathan mandó a personas a que me compraran el inmueble: una de origen cubano y otra mexicana. En la calle de Moliere, esquina Homero, se da el secuestro. Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las dos mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día", agregó.

¿Cómo habría ocurrido el supuesto secuestro?

Ordóñez agregó que, tras ser subido al vehículo, le introdujeron una jeringa en el cuello. Además, aseguró haber escuchado a los presuntos secuestradores decir:

"Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la ching*da! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson”.

Después de este incidente, según Ordóñez, se enteró por terceros de que Edson Álvarez estaba al tanto de toda esta situación.

“Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron. Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando Viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro.”

¿Qué denuncia presentó Juan José López Ordóñez?

Tras esto, ambulancias y patrullas llegaron al lugar donde fue dejado y fue trasladado al Ministerio Público de la Ciudad de México, donde afirmó haber levantado una denuncia mencionando a los cómplices como "yerno" e "hija".

Por último, aseguró que, tras esto, Jonathan no quiso tomar llamadas y que, cuando se enteró de que aún seguía con vida y existía una denuncia, dio dinero para detener la investigación.

Por su parte, el entorno del futbolista ni el propio Edson Álvarez se han pronunciado al respecto.