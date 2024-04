 Semifinalistas confirmados en la UEFA Champions League

Los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League han sido confirmados, París Saint-Germain (PSG), Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Real Madrid son los equipos que competirán por el codiciado título en las etapas finales del prestigioso torneo de clubes europeos.

El próximo martes 30 de abril se llevará a cabo el primer encuentro de las semifinales, con el Borussia Dortmund recibiendo al PSG en Alemania, mientras que el Bayern Múnich dará la bienvenida al Real Madrid.

Sin duda, dichos enfrentamientos prometen ser intensos y llenos de acción, ya que los equipos lucharán por obtener una ventaja en casa y acercarse a la final.

Por otra parte, la vuelta de las semifinales está programada para el martes 7 de mayo, esta vez con los equipos intercambiando sedes. El PSG se enfrentará al Borussia Dortmund en su estadio, mientras que el Real Madrid visitará al Bayern Múnich en Alemania.

Estos partidos de vuelta serán cruciales para determinar qué equipos avanzarán a la gran final.

