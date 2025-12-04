Semifinal del Apertura 2025: Alineaciones de Tigres y Cruz Azul

Pizarro mantiene el que remontó ante Xolos mientras que Larcamón repite su 11 titular contra Chivas, prometiendo un duelo intenso

La semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres de la UANL arranca con todo en el Estadio Olímpico Universitario y aquí te decimos cómo saldrán ambas escuadras.

Dos de los equipos más fuertes de la Liga MX se enfrentan en un duelo que definirá quién estará más cerca de la gran final: la Máquina Celeste o el conjunto regiomontano.

Para este encuentro, Nicolás Larcamón repite la alineación que usó para el partido de vuelta contra Chivas, mientras que Guido Pizarro mantiene a su 11 titular que le permitió remontar ante Xolos en el Volcán, lo que promete un duelo de alta intensidad.

Conoce las alineaciones

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira y Omar Campos

Mediocampistas: Nacho Rivero, Jeremy Marquez y Charly Rodríguez

Delanteros: José Paradela y Gabriel Fernández

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfan, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Rômulo y Diego Lainez.

Delanteros: Ángel Correa y Nicolás Ibáñez