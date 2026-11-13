Semana 10 de la NFL tendrá 14 partidos; aquí los horarios

La Semana 10 de la National Football League (NFL) presenta una cartelera de 14 encuentros que pueden modificar el panorama de ambas conferencias en la segunda mitad de la temporada regular.
Uno de los principales atractivos será el New England Patriots vs. Detroit Lions, que se disputará en Múnich, Alemania, como parte de la serie internacional de la NFL. Ambos equipos buscarán sumar una victoria importante para fortalecer sus aspiraciones de postemporada.
Otro enfrentamiento destacado será el Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers, un duelo divisional de la Conferencia Nacional (NFC) en el que ambos equipos buscarán posicionarse en la pelea por el liderato de la NFC Norte.
Minnesota intentará recuperarse después de perder ante Buffalo, mientras Green Bay llega motivado tras su contundente victoria sobre New England.
El Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons también tendrá atención especial, pues Kansas City buscará mantener el ritmo en la Conferencia Americana (AFC), después de vencer a los New York Jets en la jornada anterior. Atlanta, por su parte, intentará recuperarse de su derrota ante Cincinnati.
Por otro lado, el San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys será uno de los partidos más atractivos del domingo. San Francisco buscará extender su buen momento después de derrotar a Las Vegas Raiders, mientras Dallas intentará conseguir una victoria que le permita mejorar su posición en la NFC Este.
La jornada también tendrá un enfrentamiento divisional entre Pittsburgh Steelers y Cincinnati Bengals, dos equipos que buscarán sumar en la AFC Norte. El encuentro será importante para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.
Estos son los partidos citados para la Semana 10 de la NFL
12 de noviembre
- Washington Commanders vs. New York Giants — 19:15 horas
15 de noviembre
- New England Patriots vs. Detroit Lions — 08:30 horas
- Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons — 12:00 horas
- Houston Texans vs. Cleveland Browns — 12:00 horas
- Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers — 12:00 horas
- Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas
- Carolina Panthers vs. New Orleans Saints — 12:00 horas
- Buffalo Bills vs. New York Jets — 12:00 horas
- Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans — 12:00 horas
- Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals — 15:05 horas
- Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders — 15:05 horas
- San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys — 15:25 horas
- Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals — 19:20 horas
16 de noviembre
- Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens — 19:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 9 de la NFL
5 de noviembre
- Jacksonville Jaguars 33-10 Baltimore Ravens
8 de noviembre
- Cincinnati Bengals 34-17 Atlanta Falcons
- Denver Broncos 26-21 Carolina Panthers
- Dallas Cowboys 27-23 Indianapolis Colts
- Kansas City Chiefs 35-12 New York Jets
- Detroit Lions 19-9 Miami Dolphins
- New Orleans Saints 23-22 Cleveland Browns (tiempo extra)
- New York Giants 19-11 Philadelphia Eagles
- Los Angeles Rams 20-13 Washington Commanders
- Houston Texans 44-22 Los Angeles Chargers
- San Francisco 49ers 38-17 Las Vegas Raiders
- Green Bay Packers 45-27 New England Patriots
- Seattle Seahawks 17-3 Arizona Cardinals
- Chicago Bears 27-24 Tampa Bay Buccaneers
9 de noviembre
- Buffalo Bills 23-6 Minnesota Vikings