Sella Austria clasificación y reta a España en Los Ángeles

El encuentro disputado en Kansas City definía el orden final de los clasificados detrás de Argentina, que ya tenía garantizado el liderato de la zona.

España ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Será Austria, selección que aseguró el segundo lugar del Grupo J después de empatar 3-3 frente a Argelia en uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos.

El encuentro disputado en Kansas City definía el orden final de los clasificados detrás de Argentina, que ya tenía garantizado el liderato de la zona. Austria llegó con ventaja en la diferencia de goles y el empate terminó siendo suficiente para mantenerse por delante de los africanos.

Austria tomó la iniciativa en el marcador

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick abrió el marcador a los 28 minutos gracias a Marko Arnautovic. El delantero aprovechó un pase largo de David Alaba y definió ante la salida del guardameta para colocar el 0-1.

Argelia reaccionó antes del descanso. Tras varios intentos peligrosos, Rafik Belghali encontró premio con un potente disparo dentro del área que dejó sin opciones al arquero Alexander Schlager y estableció el empate.

En el inicio del segundo tiempo, Austria volvió a adelantarse. Konrad Laimer ganó profundidad por la banda derecha y asistió a Marcel Sabitzer, quien definió para devolver la ventaja a los europeos.

Argelia respondió y también avanzó de ronda

La selección africana volvió a mostrar capacidad de reacción. Una destacada jugada individual de Houssen Aouar terminó en los pies de Riyad Mahrez, que definió para marcar el 2-2 y mantener vivas las esperanzas argelinas.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, llegaron los momentos más intensos del encuentro. Mahrez volvió a aparecer al minuto 93 para firmar el 3-2 y colocar provisionalmente a Argelia por encima de Austria en la clasificación.

Sin embargo, la respuesta austríaca fue inmediata. En el minuto 96, Sasa Kalajdzic aprovechó una de las últimas acciones del partido para establecer el 3-3 definitivo y devolver a su selección al segundo lugar del grupo.

España y Austria se reencontrarán en Los Ángeles

Con este resultado, Austria avanzó como segunda del Grupo J y enfrentará a España el próximo 2 de julio en Los Ángeles. Será un duelo con antecedentes lejanos, ya que ambas selecciones no se enfrentan desde un amistoso disputado en 2009.

Por su parte, Argelia también celebró la clasificación al terminar tercera del grupo. Los africanos se medirán a Suiza en Vancouver y buscarán prolongar una actuación que ya figura entre las más destacadas de su historia en una Copa Mundial de la FIFA 2026™.