Selección mexicana prepara cambios ante República Checa

México buscará ante Checa concluir una primera fase histórica de tres victorias, algo que nunca ha conseguido en sus participaciones en este evento.

La selección mexicana se plantea algunos cambios de cara al partido ante República Checa, rival ante el que cerrará este miércoles la fase de grupos, sin poner en riesgo su liderato en la zona A.

Luego de sus victorias por 2-0 ante Sudáfrica, en la inauguración, y por 1-0 contra Corea del Sur en la segunda jornada, el Tri llega al choque con los europeos con la cima del grupo amarrada, lo que permitirá al 'Vasco' mover sus piezas a placer.

Como ha sido una constante desde el primer resultado positivo en esta Copa del Mundo, los jugadores mexicanos saltaron al campo del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol de buen humor, dispuestos a la broma y sonrisa fácil, ante la mirada de Javier Aguirre.

Jorge Sánchez y Orbelín Pineda fueron los encargados de poner el ambiente al mostrar al 'Vasco' una nueva forma de celebración, en la que ambos chocan en el aire con los brazos extendidos, ante las risas de todo el equipo que los observaba en redondo.

La selección empezó el día con sesiones en grupo de control y circulación de balón.

Entre los candidatos a tener descanso para el juego ante los checos está el guardameta Raúl Rangel, para dar paso al veterano Guillermo Ochoa, quien vive su sexto mundial; el lateral Jesús Gallardo, quien ha jugado los dos partidos anteriores como uno de los mejores hombres del Tri, y el centrocampista Brian Gutiérrez, quien tiene una tarjeta amarilla.

México buscará ante Checa concluir una primera fase histórica de tres victorias, algo que nunca ha conseguido en sus participaciones en este evento.

De conseguirlo, los dirigidos por Aguirre obtendrán potenciar un ya de por sí destacado estado anímico para enfrentar los dieciseisavos de final con el respaldo de su afición en el estadio Ciudad de México.