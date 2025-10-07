Selección Mexicana inicia concentración para amistosos de octubre

Con un grupo de 25 jugadores, el seleccionador Javier Aguirre comenzó los trabajos para medirse el sábado próximo a Colombia y el martes 14 a Ecuador

La selección mexicana de fútbol comenzó este lunes los entrenamientos para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre ante Colombia y Ecuador, que forman parte de la preparación al Mundial 2026.

Con un grupo de 25 jugadores, el seleccionador Javier Aguirre comenzó los trabajos para medirse el sábado próximo a los colombianos en el AT&T Stadium de Dallas y el martes 14 de octubre con Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las ciudades sedes de México en la Copa del Mundo de 2026.

El 'Vasco' Aguirre dirigió una práctica con los jugadores en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México.

Los partidos serán importantes para el Tri, clasificado al Mundial junto a los otros anfitriones (Estados Unidos y Canadá), ya que los dos países sudamericanos con los que jugarán también tienen boletos asegurados para el certamen del próximo año.

Entre las sorpresas de la convocatoria está Kevin Álvarez, lateral del América, llamado por la lesión de Rodrigo Huescas, del Copenhague danés.

"Contento por mi llamado porque han sido meses complicados en mi carrera, pero uno sabe que le puede dar la vuelta a todo. La lesión de Rodrigo es triste, pero la competencia en el grupo siempre ha sido fuerte", señaló Álvarez, quien vuelve a la selección luego de no hacerlo desde 2023, cuando Aguirre aún no era el entrenador.

Otro nuevo rostro en la convocatoria es el de Ramón Juárez, central del América, que apenas lleva un partido con el Tri, en junio de este año en el amistoso que México perdió por 2-4 ante Suiza.