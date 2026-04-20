Selección Mexicana Femenil golea y avanza al Concacaf W 2026

El Tri femenil venció 6-0 a Puerto Rico Femenil y aseguró su lugar en la fase final rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Femenil firmó una actuación contundente al golear 6-0 a Puerto Rico Femenil en el Estadio Nemesio Diez, resultado que le otorgó el pase a la fase final del Campeonato Concacaf W 2026.

Con el respaldo de más de 19 mil aficionados, el equipo dirigido por Pedro López dominó de principio a fin y confirmó su crecimiento en la región.

México impuso condiciones desde los primeros minutos con un planteamiento ofensivo liderado por Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Alice Soto.

El marcador se abrió al minuto 10, cuando Alexia Delgado aprovechó un rebote en el área para marcar el 1-0. La presión continuó y al 32’ un autogol de Estefanía González amplió la ventaja.

Poco después, Camberos firmó el 3-0 con una definición por encima de la portera, reflejando el dominio absoluto del conjunto tricolor.

Goleada y protagonismo de Charlyn

En la segunda mitad, México mantuvo el control. Palacios anotó el 4-0 al minuto 59, antes de que ingresara Charlyn Corral, quien fue ovacionada por la afición.

La delantera respondió con un gol de media tijera al 62’ y cerró la cuenta al 86’ con su segundo tanto de la noche, sellando el 6-0 definitivo.

Con este resultado, el Tri femenil avanzó a la fase decisiva del torneo, que se disputará en noviembre y otorgará boletos para el Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo mexicano se consolida así como uno de los favoritos en la región, con un plantel que combina juventud y experiencia, y que apunta a regresar a los primeros planos del fútbol internacional.