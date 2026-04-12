Selección Mexicana Femenil golea a Islas Vírgenes

El equipo mantiene paso perfecto en la eliminatoria de la Concacaf, consolidándose como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase.

La Selección Mexicana Femenil goleó 9-0 a Islas Vírgenes en partido clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027, en un resultado que refuerza su paso perfecto en la eliminatoria. El equipo tricolor mantiene el liderato de su grupo con una ofensiva contundente y sin recibir goles.

El encuentro, disputado en Zacatecas, mostró el dominio total del conjunto dirigido por Pedro López, que resolvió el partido desde el primer tiempo con una amplia ventaja en el marcador.

¿Cómo fue la goleada de México Femenil?

Desde los primeros minutos, México impuso condiciones y abrió el marcador rápidamente. La ofensiva fue liderada por María Sánchez, quien firmó cuatro anotaciones en una actuación destacada.

También contribuyeron al marcador Charlyn Corral con un doblete, además de goles de Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos y Kiana Palacios, quien cerró la cuenta en la recta final del partido.

El primer tiempo terminó con una ventaja abultada que prácticamente sentenció el encuentro, mientras que en la segunda mitad el ritmo bajó, aunque el dominio se mantuvo.

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Dominio total y liderato del grupo

Con este resultado, la Selección Mexicana Femenil suma tres victorias en igual número de partidos, con 30 goles a favor y ninguno en contra, colocándose como líder del Grupo A.

El equipo mantiene paso perfecto en la eliminatoria de la Concacaf, consolidándose como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase del proceso clasificatorio.

Además, la diferencia de goles se convierte en un factor clave de cara a los próximos encuentros.

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¿Qué necesita México para avanzar?

El siguiente compromiso será ante Puerto Rico, un duelo que podría definir el liderato del grupo. A México le bastaría un empate para asegurar el primer lugar y avanzar a la siguiente ronda.

La eliminatoria forma parte del proceso de clasificación de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenil de 2027, donde México busca consolidar un proyecto competitivo a nivel internacional.