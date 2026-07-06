Selección Mexicana es profeta en su tierra cuando es anfitriona

A lo largo de su historia, únicamente ha logrado instalarse en los Cuartos de Final en dos ocasiones: en las ediciones de México 1970 y México 1986

La Selección Mexicana de Futbol disputa su justa veraniega número 18 con la ilusión de romper una larga sequía en la este certamen, que se celebra cada cuatro años.

A lo largo de su historia, el representativo nacional únicamente ha logrado instalarse en los Cuartos de Final en dos ocasiones: en las ediciones de México 1970 y México 1986, ambas celebradas en territorio nacional.

En el Mundial de 1970, el conjunto tricolor alcanzó por primera vez esta instancia, aunque su participación concluyó con una derrota de 4-1 en el Estadio Nemesio Díez frente a Italia, selección que posteriormente disputó la final del torneo.

En aquella ocasión, la fase final iniciaba con los Cuartos de Final, por lo que el Tricolor avanzó directo de la Fase de Grupos a la antesala de la Semifinal, luego de ser segundo sitio en el Grupo A, en la Primera Ronda, gracias a dos victorias y un empate, sin derrotas, para cinco puntos, con cinco goles a favor y cero en contra, para una diferencia de goles positiva de +5.

Dieciséis años después, en México 1986, el equipo volvió a firmar una de sus mejores actuaciones mundialistas.

Tras avanzar a los Cuartos de Final, luego de vencer 2-0 a Bulgaria en Octavos de Final en el Estadio Azteca, enfrentó a Alemania Federal en un intenso duelo que terminó empatado sin goles en la grama del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La eliminación llegó en la tanda de penales por 4-1, dejando al conjunto mexicano a un paso de las Semifinales.

Desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022, la Selección Mexicana acumuló siete eliminaciones consecutivas en los Octavos de Final, una racha que dio origen al llamado “quinto partido”, expresión que simboliza el anhelo del futbol mexicano por volver a disputar unos Cuartos de Final en una Copa del Mundo.

Ahora, en su participación número 18 en la máxima justa del futbol, México tiene una nueva oportunidad para escribir un capítulo distinto en su historia y alcanzar una instancia que no pisa desde hace cuatro décadas.

Selección Mexicana solo ha alcanzado los cuartos de final en 18 Mundiales

La Selección Mexicana de Futbol ha participado en 18 justas veraniegas... y únicamente en dos ocasiones ha alcanzado los Cuartos de Final:

México 1970

Como país anfitrión, México llegó por primera vez a los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Italia con marcador de 4-1

México 1986

Nuevamente como anfitrión avanzó hasta los Cuartos de Final y cayó 4-1 ante Alemania Federal en tanda de penales, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga

Tómalo en Cuenta

Desde la justa de Estados Unidos 1994 y hasta la fiesta del futbol de Qatar 2022, México fue eliminado de manera consecutiva en los Octavos de Final en siete ediciones, una racha conocida popularmente como el “quinto partido”, en referencia a la dificultad para superar esa instancia