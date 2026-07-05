Selección Mexicana devolverá relojes de lujo de influencer

Con esta decisión, el conjunto nacional intenta dejar atrás el episodio extradeportivo y mantener la concentración en la fase eliminatoria

La Selección Mexicana decidió devolver los relojes de lujo que sus jugadores y miembros del cuerpo técnico recibieron como regalo por parte del influencer estadounidense SteveWillDoIt, luego de la polémica generada tras la victoria 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La decisión fue tomada de común acuerdo por el plantel mexicano, después de que el obsequio encendiera la conversación en redes sociales y abriera dudas sobre posibles conflictos con los reglamentos internacionales relacionados con regalos e incentivos externos.

El Tri devolverá los relojes entregados por el influencer

La Selección Mexicana informó a través de su cuenta oficial de X que los futbolistas regresarán los relojes al creador de contenido, quien los entregó por iniciativa propia durante una visita al centro de entrenamiento del equipo nacional.

SteveWillDoIt, reconocido en Estados Unidos por sus videos de retos extremos, apuestas y contenido viral, sorprendió a los jugadores después del triunfo ante Ecuador al obsequiarles relojes de una marca de lujo.

El propio influencer explicó en redes sociales que había apostado 2 millones de dólares a la victoria de México y que, en caso de acertar, obtendría una ganancia aproximada de 1.2 millones de dólares.

Además, señaló que entre la compra de los relojes para jugadores y cuerpo técnico, así como las entradas para el partido, prácticamente quedaría “en tablas” si México ganaba, dejando entrever el alto valor de los obsequios entregados al plantel.

Buscan evitar una posible controversia reglamentaria

La entrega de los relojes provocó críticas y cuestionamientos debido a que el Código de Ética de la FIFA establece restricciones para que futbolistas, árbitros y dirigentes reciban regalos, beneficios o incentivos fuera de los canales permitidos.

Aunque no se ha informado sobre alguna sanción contra el equipo mexicano, la devolución de los relojes busca cerrar la polémica y evitar cualquier interpretación relacionada con conflictos de interés o incumplimientos reglamentarios.

Con esta decisión, el conjunto nacional intenta dejar atrás el episodio extradeportivo y mantener la concentración en la fase eliminatoria, luego de avanzar con autoridad tras vencer 2-0 a Ecuador.

El caso tomó fuerza en redes sociales por el perfil del influencer, el valor de los regalos y el contexto de la apuesta millonaria, pero la postura del plantel mexicano apunta a evitar distracciones antes de su próximo compromiso en la Copa del Mundo.