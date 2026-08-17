Selección mexicana de flag football obtiene pase olímpico a LA28

México avanzó invicto a las rondas eliminatorias después de vencer 38-14 a Alemania, 53-24 a Eslovenia y por ultimo 14-12 a Italia

La selección mexicana femenina de flag football aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de vencer 20-19 a Gran Bretaña y conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania.

El equipo tricolor resistió una remontada británica durante la segunda mitad y conservó la ventaja por un solo punto, en un partido que definía el último boleto olímpico femenino disponible en el certamen.

Con este resultado, México disputará el primer torneo de flag football en la historia de los Juegos Olímpicos, donde llegará como una de las potencias internacionales de la disciplina.

México resiste la reacción de Gran Bretaña

La selección nacional controló la primera parte del encuentro y construyó una ventaja de 20-6 antes del descanso, apoyada en una ofensiva que encontró espacios y mantuvo bajo presión a la defensa europea.

Gran Bretaña modificó su planteamiento durante la segunda mitad, impidió que México volviera a anotar y consiguió dos touchdowns para colocarse a un punto.

Tras su última anotación, el conjunto británico buscó la conversión que habría empatado el marcador 20-20. El pase fue desviado y llegó en dirección de Emily Kemp, quien atrapó el balón, pero no consiguió colocar el pie dentro de la zona de anotación.

La jugada fue declarada incompleta y México conservó la ventaja. La ofensiva tricolor administró los segundos restantes para sellar el triunfo, subir al podio y asegurar su presencia en Los Ángeles 2028.

Una fase de grupos perfecta

México avanzó invicto a las rondas eliminatorias después de vencer 38-14 a Alemania, 53-24 a Eslovenia y 14-12 a Italia.

En el duelo frente a Eslovenia, la quarterback y capitana Diana Flores completó seis pases de touchdown, una de las actuaciones ofensivas más destacadas del conjunto mexicano durante el Mundial.

La selección cerró la primera etapa con marca de tres victorias y ninguna derrota, confirmando su condición de aspirante al campeonato.

Remontada ante España mantiene vivo el sueño olímpico

En los cuartos de final, México volvió a tomar una ventaja de 20-6, pero España reaccionó durante la segunda mitad y consiguió darle la vuelta al marcador para colocarse 26-20.

Cuando restaba menos de un minuto, Andy Martínez atrapó el pase del touchdown que igualó el encuentro. Posteriormente, Silvia Contreras convirtió el punto adicional que completó la remontada mexicana por 27-26.

El triunfo colocó al equipo entre las cuatro mejores selecciones del torneo y le otorgó dos oportunidades para obtener la clasificación olímpica.

Canadá frenó a la ofensiva tricolor en las semifinales y ganó 20-6, obligando a México a disputar el boleto definitivo frente a Gran Bretaña. El conjunto canadiense terminó proclamándose campeón mundial tras derrotar a Estados Unidos.

México estará en el debut olímpico del flag football

Estados Unidos ya tenía garantizada su participación en Los Ángeles 2028 por su condición de anfitrión, mientras que Canadá obtuvo otra plaza al avanzar a la final del Mundial.

La victoria en el partido por el bronce convirtió a México en la tercera selección femenina clasificada al torneo olímpico, que contará con seis países.

Las otras tres plazas se definirán en 2028 mediante la Serie de Clasificación Olímpica, con competencias programadas en Montreal y Orlando.

La clasificación fue conseguida por esta generación, pero el boleto pertenece a México, por lo que la plantilla que acudirá a los Juegos Olímpicos será definida posteriormente mediante el proceso de selección correspondiente.

El logro amplía una etapa sobresaliente para el equipo femenino mexicano, que ganó los Juegos Mundiales de 2022 y 2025, obtuvo la plata en el Mundial de 2024 y ahora suma un bronce mundial acompañado por una histórica clasificación olímpica.