Selección mexicana concluye primera semana de concentración

La propia selección confirmó a través de sus redes sociales que todos los elementos deberán reincorporarse el próximo martes

La Selección Mexicana concluyó este domingo su primera semana de concentración de cara al arranque de la Copa del Mundo 2026, en una etapa que dejó sensaciones positivas dentro del cuerpo técnico, pero que también estuvo marcada por momentos de tensión derivados de la liberación de futbolistas por parte de algunos clubes de la Liga MX.

El equipo dirigido por Javier Aguirre junto con Rafael Márquez logró estabilizar el ambiente tras varios días de incertidumbre y completaron sus primeras sesiones de trabajo con la mira puesta en el debut mundialista del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México abrirá el torneo como anfitrión.

Una concentración que arrancó entre polémica

La semana comenzó con fricciones luego de que surgieran inconformidades entre clubes por la autorización otorgada al Toluca para utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega en la vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf, una decisión que rompía el acuerdo previamente establecido entre directivos del futbol mexicano para liberar jugadores desde los primeros días de mayo.

La situación escaló cuando desde Guadalajara surgieron versiones sobre una posible negativa para entregar a sus futbolistas, lo que obligó al “Vasco” a fijar postura con firmeza y advertir que cualquier elemento que no reportara en tiempo y forma quedaría automáticamente fuera de la lista final mundialista.

La presión surtió efecto, ya que finalmente, los 20 convocados se presentaron al Centro de Alto Rendimiento, varios de ellos apenas dentro del horario límite, lo que permitió al cuerpo técnico trabajar con plantilla completa y apagar un conflicto que amenazaba con escalar.

Aguirre perfila su base mundialista

Dentro del grupo concentrado, varios futbolistas aparecen como piezas prácticamente fijas para la convocatoria definitiva.

Entre ellos destacan Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Gilberto Mora, quienes han sido observados de cerca por el estratega nacional como parte de la estructura base del equipo.

El resto del plantel está conformado por jóvenes de clubes ya eliminados del Clausura, futbolistas que funcionan como apoyo táctico en esta etapa y que, aunque mantienen opciones matemáticas, saben que sus posibilidades reales de disputar la Copa del Mundo son reducidas

Luego de completar los primeros entrenamientos, el cuerpo técnico concedió un permiso especial para que los jugadores pudieran convivir con sus familias durante la celebración del Día de las Madres.

La propia selección confirmó a través de sus redes sociales que todos los elementos deberán reincorporarse el próximo martes, fecha en la que arrancará una nueva fase de preparación con mayor exigencia física y táctica.

Concluimos la primera semana de concentración de cara a lo que serán los últimos duelos de preparación y el inicio de la Copa del Mundo 👊



Nos vemos el martes con todo, banda 💪🔥🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/69eAqSckzP — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 10, 2026

Con la primera semana superada y el vestidor nuevamente enfocado, Aguirre comienza a delinear el grupo con el que buscará llevar a México a romper la histórica barrera de los octavos de final en un Mundial disputado en casa.