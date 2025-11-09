Selección Femenil Sub-17 gana bronce al vencer a Brasil

Considerada como una de las mejores arqueras del Mundial, Valentina Murrieta logró atajar 5 de 11 penales efectuados contra el equipo mexicano

La Selección Mexicana Femenil conquista el bronce en el Mundial Marruecos Sub-17 luego de vencer a Brasil en tanda de penales durante el partido disputado este sábado en el Estadio Olímpico Moulay Abdellah de Rabat.

Después de empatar a un gol, con anotaciones de Kaylane por parte de la verdeamarela en el minuto 78; y de un autogol de Brasil en el 94 cuando intentó despejar un tiro libre, se fueron a la tanda de penales.

Las encargadas de ejecutar los goles por parte del equipo mexicano fueron Berenice Ibarra, Mía Villalpando y Fernanda Monrroy.

La arquera mexicana, Valentina Murrieta, fue considerada como la mejor portera del mundial, luego de atajar dos tantos en la última ronda, con un acumulado de cinco atajados durante el torneo.

Con un marcador final de 3-1, la selección dirigida por Miguel Gamero concluyó su participación en el torneo al demostrar su convicción y fortaleza, a pesar de su corta edad.

Brasil también mostró solidez en el torneo, aunque fue superado por Corea del Norte en semifinales. Las sudamericanas buscarán reivindicarse y subir al podio, en un duelo que promete intensidad y talento juvenil.