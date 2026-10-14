Selección femenil derrota 3-1 a Jamaica y apunta al Premundial

El conjunto de Pedro López continuará con su ruta de trabajo de cara a los próximos retos oficiales en su camino al torneo de la Concacaf

Con una intensa presión desde el silbatazo inicial y una sólida contundencia en momentos clave, la selección femenina de México se impuso este martes por 3-1 a su similar de Jamaica en el segundo encuentro amistoso disputado en el Estadio Corregidora de Querétaro, como parte de su preparación rumbo al Premundial de la Concacaf.

El conjunto dirigido por el español Pedro López logró sacudirse la derrota sufrida en el primer duelo de la serie, mostrando una cara mucho más agresiva y efectiva en el terreno de juego.

Los goles del triunfo tricolor llegaron por vía de un autogol de Chantelle Swaby, un testarazo de Maricarmen Reyes y un golazo de tiro libre de Jacqueline Ovalle; por el combinado caribeño descontó K. Van Zanten.

Desde el arranque del partido, el Tri femenino dejó claras sus intenciones de ahogar la salida del rival. Esta estrategia rindió frutos tempraneros al minuto 6, cuando la guardameta Rebecca Spencer y la zaguera Allyson Swaby cometieron un error en la entrega ante la presión de Maricarmen Reyes.

La jugadora jamaicana Chantelle Swaby se vio presionada y, en su intento por despejar, terminó punteando el esférico hacia su propia portería para el 1-0.

La insistencia ofensiva continuó y, al minuto 32, se concretó el segundo tanto. Tras una gran jugada por la banda derecha, Kimberly Rodríguez mandó un centro preciso al área que Maricarmen Reyes conectó con categoría para poner el 2-0 con el que se fue al descanso.

Para la segunda mitad, a pesar de las modificaciones tácticas de ambos banquillos, a Jamaica le costó generar peligro real frente al arco mexicano.

El golpe definitivo llegó al minuto 58 en los botines de Lizbeth Ovalle, quien ejecutó un soberbio tiro libre de zurda que dejó sin posibilidades a la guardameta rival, ampliando la ventaja a un cómodo 3-0.

No obstante, la reacción jamaicana fue inmediata. Apenas un minuto después (minuto 59), la recién ingresada K. Van Zanten aprovechó un espacio para sacar un disparo de derecha que venció a la zaga y arquera mexicana, sellando el definitivo 3-1 en el marcador.

Cierre de la gira amistosa

Con este resultado, el equipo mexicano logra emparejar la balanza en esta Fecha FIFA de preparación, luego de que el pasado viernes el combinado jamaiquino se impusiera en un cerrado encuentro por 3-4. El conjunto de Pedro López continuará con su ruta de trabajo de cara a los próximos retos oficiales en su camino al torneo de la Concacaf.