Selección de Italia habría pedido 300 mil euros para clasificar

Desde los once pasos, el conjunto italiano consumó su eliminación del Mundial 2026; previo al mismo, supuestamente pidieron un fuerte incentivo económico.

La Selección de Italia atraviesa una crisis tras quedar fuera del Mundial 2026, lo que representa su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes para el combinado europeo. La eliminación se concretó tras caer en tanda de penales ante Bosnia-Herzegovina en el repechaje de clasificación.

¿Qué provocó la crisis en la Federación Italiana?

Después del hecho, se registraron dimisiones clave dentro de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El presidente Gabriele Gravina dejó su cargo, al igual que el jefe de la delegación Gianluigi Buffon y el seleccionador Gennaro Gattuso.

Pero el escenario se volvió más complejo tras revelarse que, antes del partido decisivo, jugadores del equipo nacional habían solicitado un incentivo económico por clasificar al Mundial 2026.

El bono solicitado por los jugadores antes del partido

De acuerdo con un medio italiano, los futbolistas pidieron un bono total de 300,000 euros a la federación. La cifra equivalía a aproximadamente 10,000 euros por jugador dentro de la convocatoria del repechaje.

El monto no fue considerado elevado dentro de los estándares del fútbol internacional, pero el momento en que se realizó la solicitud generó cuestionamientos, ya que ocurrió antes de disputar el encuentro que definiría el pase al Mundial.

Según el mismo reporte, Gattuso intervino al enterarse de la petición para frenar las negociaciones hasta que se lograra la clasificación, objetivo que finalmente no se cumplió.

Cómo Italia quedó fuera del Mundial 2026

Italia no logró clasificar de forma directa al terminar en segundo lugar de su grupo, por detrás de Noruega. Esto obligó al equipo a disputar el repechaje europeo.

En esa instancia, la escuadra italiana venció 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, avanzando a la final ante Bosnia, que había eliminado a Gales.

En el partido decisivo, Italia tomó ventaja en el marcador, pero la dinámica cambió tras quedarse con un jugador menos. Bosnia aprovechó la superioridad, empató el encuentro y llevó la definición a los penales. Desde los once pasos, el conjunto italiano falló en dos ocasiones, perdió la serie y consumó su eliminación del Mundial 2026.