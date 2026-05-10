Selección de Irán pide visas y seguridad rumbo al Mundial 2026

La situación ocurre en medio de las tensiones que mantienen Irán, Estados Unidos e Israel tras el conflicto armado registrado este año

A menos de un año del arranque de la Copa del Mundo de 2026, la participación de la selección de Irán comienza a estar rodeada de tensiones políticas y diplomáticas.

La Federación de Futbol de la República Islámica aseguró que el equipo acudirá “definitivamente” al torneo, aunque pidió garantías relacionadas con visas, seguridad y el trato que recibirán jugadores y directivos durante la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, declaró que el país presentó una serie de condiciones vinculadas a su participación, especialmente ante las restricciones migratorias y el contexto político que existe actualmente entre Teherán y Washington.

“A todos los jugadores y al cuerpo técnico, especialmente a quienes cumplieron el servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se les deben conceder visas sin problemas”, expresó Taj en declaraciones difundidas por medios iraníes.

El conflicto diplomático marca el camino rumbo al Mundial

La situación ocurre en medio de las tensiones que mantienen Irán, Estados Unidos e Israel tras el conflicto armado registrado este año, además de las restricciones de viaje impuestas por la administración estadounidense hacia ciudadanos iraníes.

La preocupación de la federación iraní se centra particularmente en los integrantes del equipo que realizaron su servicio militar obligatorio dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, organismo señalado como grupo terrorista por Estados Unidos y Canadá.

Uno de los casos que más atención genera es el del delantero y capitán Mehdi Taremi, una de las principales figuras de la selección iraní y quien habría cumplido su servicio militar dentro de esa corporación.

En Irán, el servicio militar es obligatorio y los reclutas pueden ser asignados de manera aleatoria a distintas instituciones, incluyendo el ejército, la policía o la Guardia Revolucionaria.

Niegan ingreso a dirigente iraní en Canadá

Las declaraciones de Mehdi Taj surgieron semanas después de que autoridades canadienses le negaran el ingreso al país previo a un Congreso de la FIFA, presuntamente debido a sus vínculos pasados con la Guardia Revolucionaria.

El dirigente ha insistido en varias ocasiones en que buscarán garantías de la FIFA para asegurar que la bandera, el himno nacional y los representantes iraníes reciban un trato respetuoso durante el torneo mundialista.

Taj aseguró además que Irán competirá en la Copa del Mundo “sin retroceder en nuestras creencias, cultura y convicciones”.

La selección iraní quedó ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut será ante el conjunto neozelandés en Inglewood, California, en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Irán disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia, aunque hasta ahora nunca ha logrado superar la fase de grupos.

Actualmente, el combinado asiático ocupa el lugar 21 del ranking mundial y logró clasificarse al Mundial tras una sólida eliminatoria, en la que apenas sufrió una derrota.