Selección de EUA tuvo una baja por una razón especial

Brenden Aaronson se ausentó del equipo estadounidense por una razón que no responde a un malestar físico o lesión. ¿Jugarán sin uno menos? Te contamos.

El mediocampista estadounidense Brenden Aaronson tuvo la justificación ideal para ausentarse de la sesión de entrenamiento de su selección de cara a la Copa Mundial este viernes: contrajo matrimonio.

El futbolista del Leeds United se casó con su pareja de hace varios años, Milana D’Ambra, quien es hija de Don D’Ambra, entrenador del equipo masculino de fútbol de la Universidad de Saint Joseph’s.

Aaronson, de 25 años y quien ya formó parte del plantel norteamericano en el Mundial de 2022, abandonó la disciplina del equipo tras la práctica del jueves. De acuerdo con los reportes del cuerpo técnico, el jugador tiene programado regresar a la concentración a tiempo para reincorporarse a los trabajos grupales este mismo sábado.

La plantilla estadounidense tomó con humor la salida temporal del volante. El arquero Chris Brady bromeó señalando que Aaronson probablemente pasó la tarde jugando golf antes de la ceremonia, y reveló el consejo que le dieron sus compañeros: “Buena suerte. No lo arruines. Di ‘sí, acepto’”.

Por su parte, el mediocampista Gio Reyna no pudo asistir al evento en persona, pero estuvo representado por su esposa, Chloe. El futbolista Cristian Roldan comentó entre risas que el plantel buscaba averiguar si se trataba de una boda libre de tecnología para intentar enlazarse mediante una videollamada.

La fecha del enlace resultó complicada debido a la incertidumbre del calendario mundialista. Los jugadores de la Liga Premier requieren 21 días libres antes de reportar con sus clubes para el arranque de la temporada, fijado entre el 21 y 23 de agosto. El torneo de Estados Unidos podría concluir tan pronto como el 25 de junio en fase de grupos, o extenderse hasta la gran final del 19 de julio.

Esta no es la primera vez que el seleccionado estadounidense otorga un permiso especial a sus figuras por motivos personales. El antecedente más recordado ocurrió el 27 de mayo de 2016, cuando la federación permitió a Christian Pulisic ausentarse de una práctica para asistir a su baile de graduación de la preparatoria en Pensilvania, reintegrándose al día siguiente para disputar un partido de la Copa América ante Bolivia.