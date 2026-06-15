Seixas abandona última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

Paul Seixas se retiró del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes por molestias tras una caída, a tres semanas del Tour de Francia.

El ciclista francés Paul Seixas, del equipo Decathlon, se vio obligado a abandonar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes durante la octava y última etapa, debido a las molestias derivadas de una caída sufrida el sábado anterior.

La jornada final, disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, representaba una oportunidad para el joven corredor, quien inició el día en la séptima posición de la clasificación general, aún con aspiraciones de pelear por el triunfo.

Sin embargo, su condición física le impidió mantenerse en competencia al no poder superar el Col du Pré, la primera gran dificultad montañosa del recorrido.

La retirada genera inquietud a pocas semanas del inicio del Tour de Francia, previsto para el 4 de julio con salida en Barcelona, donde Seixas estaba llamado a debutar como una de las promesas del ciclismo francés.

El corredor de 19 años, originario de Lyon y reciente ganador de la Itzulia 2026, centrará ahora sus esfuerzos en recuperarse y llegar en condiciones óptimas a la Grande Boucle.

Decisión por precaución

El director del equipo Decathlon explicó que la dureza inicial de la etapa evidenció que el ciclista no se encontraba en condiciones adecuadas, por lo que optaron por detener su participación y priorizar su recuperación.

“La salida era muy dura, la subida al Col du Pré demostró que Paul no se encontraba en las mejores condiciones y decidimos parar y pensar en la recuperación”, señaló.

La etapa también dejó la retirada del colombiano Santiago Buitrago, del equipo Bahrain Victorious, quien abandonó la competencia en la primera parte del recorrido.

Ambas bajas marcaron el desarrollo de la jornada final de la prueba, que concluyó con importantes movimientos en la clasificación general.