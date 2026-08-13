Sebastián Córdova queda fuera el resto del Apertura 2026

Pumas confirmó que el mediocampista sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operado en los próximos días.

Sebastián Córdova quedó fuera del resto del Apertura 2026 luego de que Pumas confirmara la gravedad de la lesión que sufrió durante el partido ante Cincinnati en la Leagues Cup.

El Club Universidad Nacional informó que los estudios médicos realizados al mediocampista mexicano determinaron una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Aunque el club no estableció un periodo exacto de recuperación, todo apunta a que Córdova no volverá a las canchas durante 2026 y su regreso podría darse hasta el próximo año.

La lesión ocurrió ante Cincinnati

Las alarmas se encendieron el viernes 7 de agosto, durante el encuentro de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 entre Pumas y Cincinnati.

Córdova ingresó al terreno de juego al minuto 65, pero apenas 20 minutos después tuvo que abandonar el partido debido a las molestias en la rodilla.

Pumas terminó perdiendo aquel encuentro por 2-0 y, días después, los estudios confirmaron el alcance de la lesión.

En su comunicado, el club señaló:

“El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una rotura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”.

La institución agregó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista después de la operación.

Solari lamenta una baja importante

La lesión representa un golpe para el proyecto de Esteban Solari, quien consideraba a Córdova una pieza importante del mediocampo universitario.

Después del empate 1-1 ante Columbus Crew, que terminó con triunfo del conjunto estadounidense por 3-2 en penales, el técnico de Pumas habló sobre la situación del jugador.

“Estamos dolidos. Sebas es para nosotros una pieza fundamental que necesitábamos en esa posición porque vino a reemplazar a un jugador que se fue que era muy importante. Nos va a doler su ausencia. Le deseo todo lo mejor y una pronta recuperación”, expresó Solari.

Por ahora, Pumas no ha establecido una fecha para el regreso de Córdova. El siguiente paso será la cirugía y posteriormente la rehabilitación, un proceso que podría extenderse durante varios meses.