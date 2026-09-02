Sebastián Cáceres sale del América hacia el Celta de Vigo

El central uruguayo llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, donde superó los 200 partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX

El Celta informó este lunes de que ha llegado a un acuerdo con el Club América para el traspaso del internacional uruguayo Sebastián Cáceres, que se convierte en nuevo jugador celeste hasta junio de 2030, a expensas del reconocimiento médico.

El central uruguayo llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, donde superó los doscientos partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

“A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres competiciones”, destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

Formado en el Liverpool de Montevideo, debutó como profesional en 2017 y dio el salto al fútbol mexicano en enero de 2020. Internacional absoluto con Uruguay desde 2022, disputó la Copa América de 2024 y ha formado parte de la selección uruguaya en el Mundial de 2026.

Cáceres es el sexto refuerzo veraniego del conjunto celeste tras Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Couhaib Driouech y el portero turco Altay Bayındır.