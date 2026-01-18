Seattle vence a los 49ers y se meten en la final de conferencia

En la final de la NFC, los Seahawks recibirán al ganador que surja este domingo entre Los Chicago Bears y Los Angeles Rams

Los Seattle Seahawks aplastaron este sábado por 41-6 a los San Francisco 49ers y sellaron su pase al partido por el título de la Conferencia Nacional (NFC), antesala del Super Bowl.

En la final de la NFC, los Seahawks recibirán al ganador que surja este domingo entre Los Chicago Bears y Los Angeles Rams.

La más reciente ocasión en que Seattle llegó al juego por el campeonato de la NFC fue en la temporada 2014, cuando derrotaron por 28-22 a los Green Bay Packers.

Kenneth Walker de los mejores del encuentro

El corredor Kenneth Walker III tuvo una destacada actuación en la ofensiva del equipo local, sumó 116 yardas para tres anotaciones por acarreo. Sam Darnold pasó para 124 yardas y un 'touchdown'.

Seattle arranca el partido de manera inesperada

Los Seahawks tuvieron un arranque explosivo. En el kickoff, Rashid Shaheed tuvo un espectacular regreso de 95 yardas hasta la zona pintada para tomar ventaja de 7-0, que incrementaron con un gol de campo de Jason Myers y un envío a las diagonales hacia Jaxon Smith-Njigba para irse arriba 17-0.

San Francisco ofreció una tímida reacción en el segundo periodo con par de goles de campo de Eddy Pineiro, que los acercó 17-6, reacción que fue apagada antes del descanso con una carrera de 'touchdown' de Kenneth Walker III que alejó a Seattle 24-6.

49ers no pudo con la defensiva de Seattle

En la segunda mitad la pesadilla continuó para los 49ers que no pudieron evitar que el marcador se estirara 34-6 con otra patada de tres puntos de Jason Mayers y otro acarreo a la zona pintada de Kenneth Walker III.

La paliza se intensificó en el periodo final, Walker, en modo apisonadora, volvió a penetrar la línea de los gambusinos para celebrar su tercera anotación del juego que colocó el marcador 41-6.

No arriesgan a su QB titular

El dominio de los Seahawks les permitió retirar a Sam Darnold, 'quarterback' titular, para evitar una lesión y colocar para el resto del juego al suplente Drew Lock; misma situación en el visitante, que sin posibilidades de remontar, envió a Brock Purdy a la banca para que Mac Jones, su respaldo, concluyera el compromiso.

Con información de EFE....