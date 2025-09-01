Seattle vence 3-0 al Inter Miami y gana la Leagues Cup 2025

Con una falla clara de Messi, los de Washington vencieron 3-0 a las 'Grzas' en la final de Leagues Cup, dejando al astro argentino sin su tercer título en EUA

Seattle Sounders arrolló este domingo al Inter Miami por marcador de 3-0 en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título con las "Garzas".

Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.

Previo al inicio del partido, Mario Bautista entonó el himno de la Leagues Cup.

Desde el inicio del encuentro se notó un Seattle Sounders agresivo, pues de Rosario, el máximo artillero de los Sounders en el torneo, avisó dos veces al portero Óscar Ustari en los primeros diez minutos y la defensa local agredió en todas las posiciones a un Messi que sufrió para encontrar espacios para liberar su zurda.

Esta presión para los del estado de Washington tuvo premio en el minuto 26, cuando Alex Roldán colgó un perfecto centro desde la banda derecha que De Rosario envió al fondo de las mallas de cabeza para dar ventaja a su equipo.

Fue el premio al empuje de los verdes, que también pudieron regresar a los vestuarios con doble ventaja, de no repeler el poste un remate de Jesús Ferreira.

El descanso le vino bien al Inter Miami para reorganizar ideas y el equipo de Mascherano encerró a los Sounders en su mitad de campo durante veinte minutos en la reanudación. Pero le faltó pegada.

Messi tuvo una ocasión inmejorable tras un gran pase de Suárez dentro del área, pero remató con demasiada potencia y el balón terminó alto cuando apenas habían pasado cuatro minutos en la segunda mitad. Diez minutos después, Suárez volvió a inventar una línea de pase espectacular para liberar a Tadeo Allende, solo ante el meta.

El delantero abrió demasiado el disparo de pierna derecha y el balón terminó fuera. Fue un golpe psicológico para el Inter Miami, que empezó a pagar el desgaste de energías y a conceder espacios al contragolpe a los Sounders.

Ustari mantuvo con vida al Inter Miami con un milagro en un mano a mano con Paul Rothrock en el 73, pero su equipo no tuvo fuerzas para encontrar el gol.

En el minuto 82, los hombres de Mascherano pidieron penalti por un toque con una mano de Kalani Kossa-Rienzi en el área, pero el jugador de Seattle tenía el brazo muy pegado al cuerpo. Y, en la acción siguiente, el marfileño Georgi Minoungou fue derribado en el área por Yannick Bright. El árbitro no dudó en pitar la pena máxima que Roldán transformó con seguridad para el 2-0.

En un ambiente de fiesta en el Lumen Field, los Sounders cogieron confianza y pusieron la guinda a su noche con el definitivo 3-0 de Rothrock.

Este domingo también se disputó en Los Ángeles la final para el tercer y cuarto puesto, ganada 2-1 por los Galaxy contra el Orlando City.