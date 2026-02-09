Seattle cobra venganza y derrota a Patriots en el Super Bowl LX

Los de Seattle vencieron a los Patriots por marcador de 29-13 en el Súper Tazón LX en Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Los Seattle Seahawks cobraron revancha este domingo al derrotar 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX, disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, resultado que les permitió conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi después de once años.

Defensa dominante y control total del juego

Seattle firmó un partido prácticamente perfecto al imponer condiciones desde el inicio. Su defensa, conocida como el 'Dark Side', recordó el nivel mostrado por la histórica 'Legion of Boom' campeona en 2014 y neutralizó por completo al ataque de los Patriots liderado por Drake Maye.

El ataque terrestre fue clave para los Seahawks, con un sobresaliente Kenneth Walker, mientras que el pateador Jason Myers tuvo una noche impecable al convertir cinco de cinco goles de campo.

Myers estableció un récord de goles de campo en un Super Bowl y también finalizó la temporada con una marca histórica de 206 puntos, coronando una campaña sobresaliente para Seattle.

Darnold y Walker lideran la ofensiva

El mariscal de campo Sam Darnold celebró el primer campeonato de su carrera en su año debut con los Seahawks, luego de su salida de los Minnesota Vikings. El quarterback terminó el encuentro con 202 yardas aéreas, un pase de anotación y una actuación sólida en la conducción del ataque.

Su principal socio fue Kenneth Walker, quien acumuló 135 yardas terrestres en 27 acarreos y logró romper la defensa rival en los momentos clave de la primera mitad.

Del lado de New England, Drake Maye, el segundo quarterback más joven en disputar un Super Bowl, sufrió la presión constante, fue interceptado en dos ocasiones y acumuló 202 yardas y dos pases de anotación únicamente en el cierre del partido, cuando los Patriots ya no tenían opciones reales de remontar.

Primera mitad marcada por el control de Seattle

Con condiciones ideales para el fútbol americano, el Levi's Stadium fue escenario de un duelo entre la mejor defensa de la NFL, la de los Seahawks, y la segunda mejor ofensiva, la de los Patriots.

El encuentro avanzó con ritmo cerrado y físico, pero siempre inclinado a favor de Seattle. El primer avance ofensivo concluyó con un gol de campo de Myers desde 33 yardas para el 3-0.

Jason Myers gets Seattle points on the opening drive



Walker rompió el esquema defensivo rival con carreras de 20 y 29 yardas, lo que permitió a Myers ampliar la ventaja, El 9-0 al descanso reflejó la superioridad total de los Seahawks.

Right through the uprights. Jason Myers makes it 6-0.



Los Patriots apenas lograron cuatro primeros intentos en la primera mitad., Maye completó seis de once pases y su ofensiva sumó únicamente 51 yardas en dos cuartos dominados por la defensa de Seattle.

Bad Bunny marca el ritmo del espectáculo

El espectáculo del medio tiempo estuvo a cargo de Bad Bunny, quien hizo historia al presentar un repertorio completamente en español en la final de la NFL, algo inédito en los 60 años del Super Bowl.

Más de 68 mil aficionados disfrutaron del show, entre ellos figuras como Roger Federer, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Adam Sandler entre otros más.

Sentencia definitiva en la segunda mitad

El desarrollo del partido no cambió tras el descanso. Seattle mantuvo su plan basado en el control terrestre y la presión defensiva, el pateador Jason Myers aumentó la ventaja a 12-0 con otro gol de campo.

La defensiva de Seattle provocó un fumble de Maye al cierre del tercer cuarto, forzado por Derick Hall y recuperado por Byron Murphy.

Posteriormente, Sam Darnold conectó un pase de 16 yardas con AJ Barner para el primer touchdown del partido y colocar el marcador 19-0

SAM DARNOLD TO AJ BARNER TOUCHDOWN!



Maye respondió con un pase de 35 yardas para el touchdown de Mack Hollins, evitando la blanqueada, aunque poco después un nuevo fumble permitió a Uchenna Nwosu recorrer 45 yardas para el 7-29.

SEAHAWKS DEFENSIVE TOUCHDOWN FOR UCHENNA NWOSU OMG



El último touchdown de los Patriots llegó mediante una recepción de siete yardas deL corredor Rhamondre Stevenson, y de esta forma Seattle administró el reloj hasta sellar su segundo campeonato en la historia de la franquicia de la NFL.

Cita para próximo Super Bowl

El Super Bowl LXI será el domingo 14 de febrero de 2027 en la grama del SoFi Stadium, en Inglewood, California, Estados Unidos, casa de los Carneros de Los Ángeles y Cargadores de Los Ángeles.