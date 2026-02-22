Sean Strickland vence a Anthony Hernandez por TKO

Con este resultado, Strickland mejora su marca profesional a 30-7 en artes marciales mixtas, reafirmando su posición como uno de los principales contendientes

Sean Strickland consiguió una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico (TKO) a Anthony “Fluffy” Hernandez en el combate estelar de UFC Fight Night 267, celebrado en el Toyota Center de Houston, Texas.

La pelea fue detenida a los 2:23 del tercer asalto, luego de que Strickland conectara un rodillazo al cuerpo seguido de una combinación de golpes que obligaron al réferi a intervenir. Con ello, el ex campeón de peso medio volvió a imponerse por la vía rápida dentro del octágono.

Estadísticas que marcaron la diferencia

En el intercambio de pie, Strickland mostró mayor volumen y precisión. De acuerdo con los registros oficiales del combate, conectó 92 golpes totales, 91 de ellos significativos, mientras que Hernández sumó 62 impactos significativos.

Además, el californiano intentó llevar la pelea al suelo, pero no logró concretar su intento de derribo, por lo que el combate se mantuvo mayormente en la distancia, donde Strickland impuso su ritmo y experiencia.

Récords y momento en la división

Con este resultado, Strickland mejora su marca profesional a 30-7 en artes marciales mixtas, reafirmando su posición como uno de los principales contendientes en la categoría de peso medio.

Por su parte, Hernandez queda con récord de 15-3, además de ver interrumpida una racha de ocho victorias consecutivas que lo había colocado como una de las figuras en ascenso dentro de la división.

Panorama rumbo al campeonato

La victoria representa un impulso importante para Strickland, quien había sufrido un revés en su intento por recuperar el cinturón en 2025. Ahora, tras una finalización clara y dominante, vuelve a posicionarse en la conversación por una futura oportunidad titular.

El desenlace del combate reacomoda el panorama del peso medio y deja abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento de alto perfil para el experimentado peleador estadounidense en los próximos meses.