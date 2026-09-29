Sean Strickland confirma a Imavov como su próximo rival en UFC

Aunque desde hace semanas se contempla diciembre como una posible fecha, el combate aún depende del acuerdo económico y de la firma de los contratos

Sean Strickland confirmó que las negociaciones para defender el campeonato de peso medio de UFC contra Nassourdine Imavov se encuentran en su etapa final, aunque todavía falta resolver el acuerdo económico para cerrar el combate.

El estadounidense explicó que actualmente se discute el pago que recibirá por la pelea y aseguró que, una vez solucionado ese punto, el enfrentamiento quedará pactado. UFC todavía no ha anunciado oficialmente la función, la fecha ni la sede.

Strickland prepara la primera defensa de su segundo reinado

La pelea representaría la primera defensa de Strickland desde que recuperó el cinturón de las 185 libras al derrotar por decisión dividida a Khamzat Chimaev en UFC 328, celebrado en mayo de 2026.

Con ese resultado, el estadounidense se convirtió nuevamente en campeón de la división y elevó su récord profesional a 31 victorias y siete derrotas.

Su regreso había generado dudas debido a las lesiones en los hombros que sufrió durante el combate contra Chimaev. A ello se sumó un reciente accidente en un vehículo todoterreno que volcó varias veces mientras circulaba a alta velocidad.

Strickland presentó heridas en la cabeza y molestias en uno de sus hombros, pero retomó rápidamente los entrenamientos y ahora se encuentra cerca de concretar su siguiente compromiso dentro del octágono.

Imavov llega respaldado por cinco triunfos consecutivos

Nassourdine Imavov aparece como uno de los principales contendientes de la categoría después de construir una racha de cinco victorias. El peleador francés de origen daguestaní tiene una marca de 17 triunfos, cuatro derrotas y un combate sin resultado.

Durante su ascenso derrotó a Roman Dolidze, Jared Cannonier y Brendan Allen. Posteriormente fortaleció su candidatura al campeonato con un nocaut sobre el excampeón Israel Adesanya y una victoria por decisión unánime frente a Caio Borralho.

Imavov ocupa actualmente el tercer lugar de la clasificación oficial de peso medio y ha esperado una oportunidad por el título mientras Chimaev y Dricus du Plessis también buscan regresar a la disputa por el cinturón.

El combate marcaría una revancha después de tres años

Strickland e Imavov ya se enfrentaron en enero de 2023. El estadounidense aceptó aquella pelea con pocos días de anticipación para reemplazar a Kelvin Gastelum y terminó imponiéndose por decisión unánime después de cinco asaltos.

Ese primer encuentro se realizó en peso semicompleto debido al corto periodo de preparación de Strickland. La revancha se disputaría en las 185 libras y tendría en juego el campeonato mundial de peso medio.

Aunque desde hace semanas se contempla diciembre como una posible fecha, el combate aún depende del acuerdo económico y de la firma de los contratos. Una vez resueltos esos detalles, UFC podrá confirmar oficialmente el evento en el que Strickland expondrá el cinturón frente a Imavov.