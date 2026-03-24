Seahawks y el receptor Jaxon Smith acuerdan contrato de 4 años

Los Seahawks y Jaxon Smith-Njigba acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 168,8 millones de dólares, con 120 millones garantizados

Los Seattle Seahawks y el receptor Jaxon Smith-Njigba alcanzaron un acuerdo para una extensión de contrato de cuatro años por 168.8 millones de dólares, incluyendo 120 millones garantizados, según informó a The Associated Press una fuente cercana al trato bajo condición de anonimato.

De concretarse, Smith-Njigba se convertiría en el receptor mejor pagado de la NFL.

Con tan solo 24 años, Smith-Njigba ha dejado su marca en la historia de Seattle al establecer récords de yardas por recepción (1,793) y recepciones (119) en una sola temporada, que le valieron el premio AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL la temporada pasada.

Su impacto fue decisivo para que los Seahawks obtuvieran su segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

Actuaciones memorables

Durante la temporada regular, Smith-Njigba logró nueve partidos de 100 yardas por recepción y brilló en el juego de campeonato de la NFC, con 10 recepciones para 153 yardas y un touchdown en la victoria 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles.

Hasta la fecha, acumula 282 recepciones para 3.551 yardas y 20 touchdowns en su carrera.

El contrato de Smith-Njigba supera al de Ja'Marr Chase, quien firmó la extensión con los Bengals de Cincinnati por 161 millones de dólares con 112 millones garantizados en marzo pasado.

El acuerdo asegura la permanencia de Smith-Njigba en Seattle hasta la temporada 2031, luego de que el equipo ejerciera la opción de quinto año de su contrato de novato la semana pasada.