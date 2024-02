Se viraliza en redes la panza de Patrick Mahomes

El triunfo de los Kansas City Chiefs sobre los Baltimore Ravens el pasado domingo, le dió el pase a los campeones vigentes de la NFL al Super Bowl 2024, pero también le dio a su mariscal de campo, Patrick Mahomes, un ticket para ser viralizado en las redes sociales.

Sucedió que tras la victoria en la final de la Conferencia Americana, Kansas celebraba el triunfo en su vestidor, y en un video subido en la cuenta oficial de twitter de la NFL, se puede apreciar al entrenador en jefe Andy Reid dando un mensaje a sus jugadores, y segundos después, aparece el QB desnudo de la cintura hacia arriba mostrando una prominente panza.

"We ain't done yet." 🗣️ @PatrickMahomes @insidetheNFL streaming now on @TheCW app pic.twitter.com/eJyIjlGoEE

El video y las imágenes sacadas del mismo, se expandieron rápidamente en el mundo de las redes, causando burlas, pero sobretodo admiración por parte de los usuarios que destacan que a pesar de no tener un físico bien trabajado, Mahomes es un fuera de serie.

De hecho, el QB respondió con un tuit en el que deja claro que tomó todo con buen sentido del humor, y en el que hace ver que su físico tiene que ver con su paternidad.

Yoooo why they have to do me like that!?!?!? 🤣🤣🤣 #DadBodSZN