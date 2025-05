 ¡Se va una leyenda! Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol

Este 27 de mayo terminó la carrera de uno de los mayores talentos, no solo en la historia reciente, sino de todos los tiempos en el fútbol mexicano: la de Carlos Vela, quien anunció su retiro de las canchas a los 36 años.

La trayectoria del "Bombardero" fue muy peculiar dentro del balompié nacional, pues su talento natural y muy por encima de la media provocó que viviera dentro de su propio mundo, con el que siempre fue muy cuidadoso, por lo cual, tomó decisiones con las que muchos no estuvieron de acuerdo en su tiempo, llegando incluso a tacharlo como un "rebelde" y "crecido", por decir lo menos.

En varias ocasiones renunció a representar a la selección nacional, pues no le parecía correcto el accionar de los dueños del fútbol mexicano y de la Federación Mexicana de Fútbol, que ponía siempre por delante el negocio antes que cualquier otra cosa.

Carlos Alberto Vela Garrido nació el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo y contrario a lo que ocurre con millones de niños en todo México, él no soñaba con ser futbolista, sin embargo, desde pequeño mostró que tenía un don y que la pelota lo quería mucho.

Su calidad lo llevó a formar parte de las fuerzas básicas de Chivas, donde atravesó una breve etapa de formación en el club rojiblanco, que lo catapultó a la histórica selección Sub 17 que fue campeona del mundo de la categoría en 2005, donde el "Bombardero" marcó un gol en la Final donde el "Tri" humilló a Brasil por 3-0.

Aunque no fue reconocido como uno de los mejores del torneo, sí le llamó la atención al Arsenal de Inglaterra, que sin dudarlo puso $3,000,000 de euros sobre la mesa por un chico que ni siquiera había debutado en Primera División para llevárselo a Europa, donde estuvo casi toda su carrera.

Como es tradición en clubes como el Arsenal, Vela pasó varios años a préstamo en diferentes equipos, siendo estos el Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna, donde tuvo poca y nada de chance para brillar.

Fue en 2008 cuando los "Gunners" le dieron la chance de volverse un habitual en las alineaciones, donde compartió con el ya legendario delantero neerlandés, Robin Van Persie.

Aunque no logró consolidarse del todo, su participación con el Arsenal fue constante y le permitió jugar su primer Mundial con la selección mayor, pues fue convocado por Javier Aguirre para Sudáfrica 2010, donde estaba llamado a ser uno de los mejores del equipo.

Después de un breve paso por el West Bromwich de Inglaterra, Carlos recibió la mayor oportunidad de su vida, llegar a la Real Sociedad, donde desplegó todo su potencial en un equipo que la afición Txuri-Urdinak recuerda con especial cariño y lo considera un delantero de culto.

Durante su estancia en San Sebastián, Vela formó una dupla de miedo con Antoine Griezmann y se cansó de marcar goles en el equipo, desplegando un nivel que poquísimas veces se vio en un futbolista mexicano, incluso la Real pagó $14,000,000 de euros por su pase.

Vela se convirtió en figura e ídolo en la Real Sociedad, donde tenía el cariño de la afición gracias a sus goles, que ayudaron a los suyos a competirle de tú a tú al Barcelona, Real Madrid y Atlético; incluso llevando a los suyos a jugar Champions y Europa League constantemente.

Carlos Vela retires as one of the most elite talents that Mexico has ever had.



He was a joy to watch but also the star that didn’t want to shine. 🇲🇽💫



pic.twitter.com/SKyozrmx1l