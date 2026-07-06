¡Se va! Sheamus deja la WWE tras casi 20 años en la empresa

Sheamus no estaría sujeto a la tradicional cláusula de no competencia de 90 días, lo que le permitiría negociar de inmediato con otra empresa

Sheamus, una de las figuras más reconocidas de WWE en la era moderna, estaría cerca de cerrar su etapa con la compañía tras casi dos décadas de trayectoria, luego de que trascendiera que el luchador irlandés no habría renovado su contrato.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de WWE ni del propio luchador, la posible salida ha generado una fuerte reacción entre los aficionados, debido al peso histórico que Sheamus ha tenido dentro de la empresa desde su llegada en 2007.

La salida sería por finalización de contrato

De acuerdo con la información difundida en torno al caso, la separación de Sheamus no estaría relacionada con un despido, sino con la expiración de su contrato y la decisión de no aceptar una nueva propuesta de renovación.

El luchador habría recibido una oferta reestructurada por parte de WWE mientras se encontraba fuera de acción por lesión, pero finalmente habría optado por no continuar bajo esos términos.

Al tratarse de una finalización contractual, Sheamus no estaría sujeto a la tradicional cláusula de no competencia de 90 días, lo que le permitiría negociar de inmediato con otra empresa si decide continuar activo en la lucha libre profesional.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue que el luchador modificó recientemente el nombre visible de sus redes sociales, dejando de utilizar únicamente el nombre de Sheamus para aparecer como S. Farrelly, en referencia a su nombre real, Stephen Farrelly.

El movimiento fue interpretado por muchos aficionados como una posible señal del cierre de su etapa con WWE, especialmente en medio de los reportes sobre su situación contractual.

Una carrera marcada por campeonatos y grandes momentos

Sheamus llegó a WWE en 2007 y debutó en el roster principal en 2009, consolidándose rápidamente como uno de los luchadores europeos más exitosos en la historia de la empresa.

Durante su paso por la compañía, conquistó cuatro campeonatos mundiales, además de títulos de Estados Unidos y campeonatos en pareja. También ganó el Royal Rumble 2012, el torneo King of the Ring y el Money in the Bank, logros que lo colocaron como una de las figuras más completas de su generación.

Su estilo físico, basado en golpes de alto impacto, rivalidades intensas y combates de gran exigencia, lo convirtió en un nombre recurrente dentro de los eventos principales y en una pieza importante de diferentes etapas de WWE.

Las lesiones marcaron sus últimos años

En los últimos años, Sheamus ha enfrentado diversas lesiones que lo alejaron de la programación televisiva, incluyendo problemas en el hombro y molestias físicas acumuladas por su estilo de lucha.

A pesar de ello, el irlandés había mostrado intención de mantenerse activo y continuar compitiendo mientras su condición física se lo permitiera, por lo que su posible salida no necesariamente implicaría un retiro inmediato.

Hasta ahora no se ha confirmado cuál podría ser el siguiente paso de Sheamus. Entre los escenarios que se manejan están una posible llegada a otra empresa, un regreso al circuito independiente europeo o una pausa para enfocarse en proyectos personales.

Lo cierto es que, si se confirma su salida, WWE perdería a uno de sus veteranos más importantes de los últimos 20 años, un luchador que pasó de ser una promesa europea a convertirse en campeón mundial, ganador de grandes estipulaciones y referente de varias generaciones dentro de la compañía.