¿Se va o se queda? Novela de Tigres y Correa seguirá otra semana

La AFA anunció que amplió una semana más los registros para que los equipos puedan inscribir jugadores, lo que le dará un poco más de aire a los "Millonarios"

Cuando parecía que por fin se esclarecería el tema de la novela entre Tigres y Ángel Correa, quien busca salir de la institución para ir a River Plate, resultó que esta tendrá un par de episodios más gracias a la Asociación de Fútbol Argentino.

Esto se debe a que la AFA anunció que amplió una semana más los registros para que los equipos puedan inscribir jugadores, lo que le dará un poco más de aire a los "Millonarios", que originalmente tenían como límite para cerrar la operación hasta este martes 21 de julio a las 15:00 horas, tiempo de México.

Sin embargo, ya con más tiempo para continuar con el estira y afloja entre clubes, además de lo que luce como presión por parte del jugador para volver a su país, podría ser que los felinos tomen algunas medidas.

¿Cuánto dinero quiere Tigres por Ángel Correa?

De acuerdo con diversas fuentes, al ser uno de sus mejores jugadores, la directiva felina no contempla por nada del mundo la salida de Correa; sin embargo, el argentino tiene una cláusula de rescisión que asciende a los $18 millones de dólares.

A pesar de esto, trascendió que los auriazules están dispuestos a reducir sus pretensiones hasta los $15 millones de dólares, cifra que River Plate simplemente no puede pagar.

Esta cifra es incluso superior a la que pagó "La Banda" por su fichaje más caro de la historia: el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien costó un poco más de $14 millones de dólares.

¿Jugará ante San Luis?

Por el momento, Correa sigue entrenando con Tigres, pero se mantiene separado de sus compañeros, por lo que es una incógnita si verá minutos o no frente a San Luis, pues aunque no tiene lesiones, se quedó fuera de la convocatoria frente a Xolos en el inicio del Apertura 2026.