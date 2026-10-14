Se une el ciclista mexicano Emilio Rodríguez al UAE Team Emirates

Tras destacar con el A.R. Monex Pro Cycling Team, el mexicano llega con el título nacional de contrarreloj de 2026 y resultados relevantes en Europa

El ciclismo mexicano sumará un nuevo talento a las filas del UAE Team Emirates. Emilio Rodríguez, conocido como “Choche”, se integrará en 2027 al UAE Team Emirates Gen Z, equipo de desarrollo ligado a la estructura en la que compite Isaac del Toro.

El pedalista, originario de Colima y de 18 años, llegará a la escuadra después de dos temporadas en la categoría junior y de destacar con el A.R. Monex Pro Cycling Team.

Sus resultados en México y Europa le abrieron la puerta para continuar su preparación en una estructura que busca impulsar a jóvenes ciclistas hacia el máximo nivel profesional.

Durante 2026, Rodríguez se proclamó campeón nacional de contrarreloj y sumó actuaciones destacadas en competencias europeas.

También representó a México en los Campeonatos Mundiales de la Unión Ciclista Internacional (UCI), donde terminó en el puesto 22 de la contrarreloj, en el 34 de la prueba de ruta y en el 47 del Campeonato Mundial de ciclismo de montaña (MTB).

De las pruebas de esfuerzo al ciclismo europeo

La trayectoria de “Choche” comenzó en 2023, cuando fue detectado por el A.R. Monex mediante pruebas de esfuerzo. En 2024 se incorporó a su estructura de desarrollo, entonces llamada Semillero Venados, para iniciar su preparación en el ciclismo de ruta.

Un año después dio el paso al A.R. Monex Pro Cycling Team y disputó su primera temporada junior en Europa. En 2026 regresó con mayor experiencia y consiguió resultados que reforzaron su proyección internacional.

Además del campeonato nacional de contrarreloj de este año, Rodríguez también cuenta con el título nacional de ruta obtenido en 2025 y la victoria en el 24.º Gran Premio Adalberto Gabrielloni.

Su principal fortaleza es la escalada, una cualidad que buscará perfeccionar en su nueva etapa con el UAE Team Emirates Gen Z.

We are thrilled to welcome our new Gen Z intake for 2027 👋 Our new arrivals continue the growth of the Gen Z project and its objective of identifying and developing young riders within the wider UAE Team Emirates-XRG structure ⤵️ 🇫🇷 Simon Defrance 🇨🇿 Václav Ježek 🇮🇹 Riccardo Lorello 🇲🇽 José Emilio Rodríguez 🇪🇸 Luca Martinez #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 12, 2026 Triunfos y podios que impulsaron su llegada al UAE En el calendario europeo de 2026, el mexicano consiguió el primer lugar en el Giro della Valdera y terminó segundo en el Memorial Paolo Baicchi, el GP Liberazione de Roma UCI 1.1 y el GP West Bohemia UCI 1.1. También ocupó la segunda posición en el sexto Trofeo Emozione UCI 1.1, donde se quedó con el liderato de montaña, además de finalizar sexto en la clasificación general del Giro della Lunigiana. Su balance de la temporada incluyó cinco resultados dentro del Top 5, tres Top 10 y tres Top 15, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria. Estos resultados consolidaron su avance en el ciclismo juvenil y le permitieron dar el siguiente paso hacia una estructura de desarrollo con presencia internacional. Cabe señalar que el desarrollo del ciclista ha contado con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por Rommel Pacheco Marrufo, mediante el estímulo fiscal EFIDEPORTE, un mecanismo destinado a respaldar proyectos relacionados con la formación y proyección de deportistas mexicanos.