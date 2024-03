 Se terminó el sueño para la Selección Mexicana Femenil

El anhelado sueño de la Selección Mexicana Femenil de llegar a la Final de la Copa Oro W 2024 se desvaneció en los primeros minutos del encuentro.

Brasil anotó dos goles y las del Tri se vieron reducidas a diez jugadoras tras una controvertida revisión en el VAR.

Lo que prometía ser un día histórico se transformó en una decepcionante "pesadilla" para el equipo mexicano.

La supremacía histórica de Brasil sobre México en fútbol femenino se evidenció una vez más en la Semifinal de la Copa Oro Femenil. En este quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, las mexicanas sufrieron una derrota que no solo significó la eliminación del torneo, sino también la pérdida del invicto que mantenían bajo la dirección de Pedro López durante más de un año.

El primer gol de Brasil cayó al minuto 21' gracias a un centro desde la banda izquierda que midió mal la portera Esthefanny Barreras al momento de salir por el balón, y Adriana Leal aprovechó la oprtunidad para rematar sola frente al arco.

Adriana pounces and finds the back of the net! pic.twitter.com/fqUiEPrjQv — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

Revisión del VAR cambió el rumbo del partido para México Femenil

Al 29' la Selección Mexicana Femenil se quedó con 10 jugadoras en la cancha, luego de que la árbitra decidió revisar la jugada en el VAR y, de manera controversial, mostró la tarjeta roja a Nicky Hernández.

Dos minutos después, Brasil marcó el segundo tanto de la tarde, por parte de Antonia, quien sacó un zurdazo desde fuera del área inalcanzable para Barreras.

Adriana pounces and finds the back of the net! pic.twitter.com/fqUiEPrjQv — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

El mundo se le vino encima al Tri

Muy temprano en la parte complementaria, la selección brasileña selló el resultado y su pase a la Gran Final de la Copa Oro W con el tercer gol al minuto 48' por conducto de Yasmim Ribeiro.

De esta manera México quedó fuera de la contienda aspirando solo al tercer lugar, mientras que Brasil disputará la final ante la selección ganadora de la serie entre Estados Unidos y Canadá.

First ticket to the final is booked 🎟️ pic.twitter.com/HJAYchVZdS — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

Comentarios