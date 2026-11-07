¿Se salva? Tigres suma 4 años sin perder en casa contra Cruz Azul

Cruz Azul necesita el triunfo si quiere mantenerse en la lucha por el primer lugar, por lo que Tigres tiene una gran oportunidad para dejarlo fuera del top 3

Tigres ya está eliminado del Apertura 2026; sin embargo, el equipo tiene la obligación de darle buenas actuaciones a su afición en el resto de partidos del semestre y este sábado tendrá una opción interesante para volver a ganar.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich se medirá a Cruz Azul, que llegará como vigente campeón a una cancha donde recientemente ha tenido algunas complicaciones para salir con la mano en alto.

De hecho, ya pasaron cuatro años desde la última vez que los felinos cayeron en casa ante "La Máquina". Incluso en su último enfrentamiento, los regios sellaron su pase a una Final.

Ya llovió

La última vez que el conjunto auriazul perdió contra los cementeros fue en la jornada 1 del Apertura 2022, donde los entonces dirigidos por Diego Aguirre ganaron por 3-2.

Ambos tenían escuadras totalmente distintas, tanto que de los 22 futbolistas que iniciaron ese día, solamente tres se mantienen en sus equipos: Jesús Angulo y Juan Pablo Vigón con Tigres y Érik Lira en Cruz Azul.

Aquella tarde, por los capitalinos marcaron Ángel Romero, Rafael Baca y Santiago Giménez; mientras que por Tigres vacunaron Sebastián Córdova y Florian Thauvin.

Dominio regio

Desde entonces, Tigres ganó dos partidos y empató tres más, donde destacó la semifinal de Vuelta del Apertura 2025, en la que avanzaron en la final frente a Tolcua luego de despachar a los de Nicolás Larcamón. De hecho, los últimos tres compromisos entre ambos terminaron 1-1.

También se enfrentaron en una Semifinal de Concachampions, donde los de Guido Pizarro rescataron un empate agónico gracias a Juan Purata, aunque en la vuelta terminaron eliminados.

Quiere hacerle la travesura

Cruz Azul está necesitado de este triunfo si quiere mantenerse en la lucha por el primer lugar, por lo que Tigres tiene una gran oportunidad para dejarlo fuera del top 3 de la tabla.

Aunque el funcionamiento reciente de Tigres no es el mejor, si planta una buena defensa en el "Volcán", podría llegar a hacerle daño a Cruz Azul, que seguramente saldrá a proponer el encuentro.