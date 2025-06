 Se retira Ognjen Kuzmic, campeón de la NBA con los Warriors

El pívot serbio nacido en Bosnia-Herzegovina Ognjen Kuzmić, de 35 años, campeón de la NBA con los Golden State Warriors y exjugador de varios equipos españoles, anunció su retirada del baloncesto profesional tras 18 años de carrera.

Mediante sus redes sociales, el Estrella Roja, club en el que militó Kuzmic durante seis temporadas en dos etapas diferentes, despidió al jugador y le deseó suerte en el futuro.

El serbio, campeón de la acb, Euroliga y NBA, llegó en 2011 a España con 20 años de edad, desde su Bosnia natal, para incorporarse al Unicaja, que lo cedió al Clínicas Rincón Benhavís, su equipo filial.

Tras disputar sólo 77 segundos con el club malagueño, fue cedido en la temporada 2012-2013 a otro equipo de la acb, el Joventut. Tras un año como jugador verdinegro pagó los 800,000 euros de su cláusula de rescisión al Unicaja para firmar con los Golden State Warriors de la NBA, con el que gana el anillo en 2015, tras dos temporadas compartiendo minutos con el equipo filial de La Bahía, los Santa Cruz Warriors, de la liga de desarrollo estadounidense.

Ese mismo verano y tras un aportación residual con los Warriors, Kuzmic regresa a Europa de la mano del Panathinaikos, con el que disputa una campaña, antes de volver a su país para militar en las filas del Estrella Roja.

