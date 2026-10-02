Se retira Mike James lesionado del duelo ante Estrella Roja

Compañeros y cuerpo técnico mostraron gran preocupación en la cancha al ver al jugador doliente antes de abandonar el recinto deportivo.

Mike James, jugador del equipo Anadolu Efes y máximo anotador histórico de la Euroliga, se vio obligado a retirarse del duelo de la tercera jornada ante el Estrella Roja en Belgrado tras sufrir una mala pisada, en una jugada en la que no se produjo ningún contacto.

La lesión se produjo a falta de 2:35 minutos para la finalización del tercer cuarto, con 53-51 en el marcador, y dejó a James en el suelo agarrándose su pie izquierdo con claros gestos de dolor.

A la espera de las exploraciones de los servicios médicos, podría tratarse de una rotura del tendón de Aquiles.

El base estadounidense, sin ningún rival cerca, trató de arrancar una carrera para luchar un rebote, pero sufrió un mal gesto en el pie izquierdo y se cayó al suelo de inmediato.

Sus compañeros de equipo, varios de ellos con las manos en la cabeza, rodearon al jugador hasta que fue retirado del Stark Arena de Belgrado, para preocupación del técnico español, Pablo Laso.