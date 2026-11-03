¿Se retira? Conor McGregor anticipa pelea de despedida con la UFC

Antes de su regreso de julio había expresado interés en continuar con la organización si alcanzaban un nuevo acuerdo, además de considerar otras opciones

Conor McGregor abrió la posibilidad de una despedida al describir su próximo combate como “mi pelea final”, mientras continúa recuperándose de una lesión de rodilla.

El irlandés todavía no tiene rival, fecha ni sede confirmados, y su mensaje deja abierta una duda: si se refiere al final de su carrera o a la última presentación de su contrato con UFC.

El excampeón de dos divisiones publicó sus declaraciones el domingo 1 de noviembre en X. En el mismo mensaje comparó su capacidad de convocatoria con la del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y aseguró que buscará superar sus propios registros comerciales cuando vuelva a competir.

“Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final”, escribió McGregor, quien planteó aumentar la promoción de su regreso.

Una pelea pendiente y un futuro sin definir

De acuerdo con sus declaraciones previas, a McGregor le queda un combate en su contrato vigente con UFC. Después de lesionarse en julio, ya había señalado que su objetivo era someterse a cirugía, rehabilitarse, volver a entrenar y cumplir con esa última presentación.

Sin embargo, el peleador no explicó en su mensaje más reciente si dejará definitivamente la competencia. Antes de su regreso de julio había expresado interés en continuar con la organización si alcanzaban un nuevo acuerdo, además de considerar otras opciones al terminar su vínculo contractual.

Por ahora, sus palabras anticipan un posible cierre de etapa, sin que exista el anuncio de una pelea de despedida acordada con UFC.

La recuperación de rodilla condiciona su regreso

McGregor, de 38 años, volvió al octágono el 11 de julio de 2026 para enfrentar a Max Holloway en UFC 329, después de cinco años sin competir. Su retorno terminó a los 69 segundos por una lesión de rodilla que le impidió continuar.

Posteriormente explicó que sufrió daños en el ligamento cruzado anterior y el menisco. Desde entonces ha centrado su preparación en la recuperación, con la intención de regresar durante el verano de 2027, aunque esa ventana no constituye una fecha oficial de combate.

Su entrenador, John Kavanagh, afirmó recientemente que el irlandés mantiene la intención de pelear. También señaló que podría esperar hasta el próximo año para retomar el entrenamiento específico de artes marciales mixtas, dependiendo de su evolución.

Holloway ofrece una opción para completar la trilogía

Holloway ha manifestado disposición a disputar un tercer enfrentamiento con McGregor. La serie está igualada: el irlandés ganó por decisión en 2013 y el estadounidense obtuvo la victoria por nocaut técnico tras la lesión de julio.

La posibilidad tiene antecedentes deportivos, pero todavía no hay un acuerdo anunciado entre los peleadores y la organización.

Mientras define ese regreso, McGregor volvió a colocar el aspecto comercial en el centro de su discurso. Cuestionó las cifras de audiencia, asistencia y taquilla de Canelo y afirmó que sus presentaciones generan mayores ventas, aunque no aportó datos para respaldar esa comparación en su publicación.

El siguiente paso dependerá de su recuperación y de las negociaciones con UFC. Hasta entonces, la referencia a una “pelea final” permanece como una declaración del propio McGregor, sin aclarar si marcará su retiro o únicamente el cumplimiento de su contrato.