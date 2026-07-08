Se queda el Mundial sin anfitriones en cuartos, ¿fracaso?

Las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá están fuera de la justa, pero con sensaciones diferentes debido a las expectativas que se planearon

Canadá, México y Estados Unidos se despidieron del Mundial 2026 en octavos de final, una salida que deja sin anfitriones a la Copa del Mundo, cuya eliminación tiene matices entre las tres selecciones en función de las expectativas que crearon.

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Canadá, satisfecha y con proyecto a largo plazo

La primera eliminada, el 4 julio después de ser goleada por Marruecos (0-3), es también la más satisfecha. Canadá superó por primera vez una ronda eliminatoria (1-0 frente a Sudáfrica) y a pesar de que, como segunda de grupo tras Suiza, se convirtió en el primer anfitrión de la historia que jugó fuera de su país -primero en Los Ángeles y luego en Houston-, su despedida no fue triste.

"Hemos competido a un nivel que no podíamos haber soñado hace diez años", dijo su técnico, Jesse Marsch, tras el partido.

El futbol canadiense ha apostado por un proyecto a largo plazo con el entrenador estadounidense, al que en mayo renovó hasta el Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030. Con Marsch, el equipo se clasificó a la semifinal de la Copa América y en la Copa del Mundo se ha liberado de complejos, ya puede competir con cualquiera.

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México ilusiona y choca con el muro del quinto partido; Aguirre se va

México, eliminada por Inglaterra en los octavos de final, ilusionó tras una primera fase perfecta; tres victorias sin encajar goles. Soñó tras vencer a Ecuador con claridad (2-0), pero en el Azteca, el 5 de julio, la selección inglesa, comandada por Jude Bellingham y Harry Kane, fue superior pese a jugar con un hombre menos.

El Tri aspiraba, al menos, a igualar los cuartos de final que alcanzó en las dos ediciones anteriores en las que fue anfitrión, 1970 y 1986, aunque en esas con menos partidos. El quinto partido se le sigue atragantando.

"Los jugadores son los que ganan partidos y el entrenador el que los pierde. Hoy perdí el partido", dijo Javier Aguirre, tras la derrota y poco antes de anunciar su despedida: Yo me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo... El sueño termina aquí, pero la vida continúa".

Toma el relevo el exinternacional Rafa Márquez, formado en los filiales del Barcelona y que fue el auxiliar de Aguirre con la idea de hacer una transición suave.

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Estados Unidos, pérdida de imagen y a la espera de la decisión de Pochettino

"No hay que encontrar excusas o argumentos porque simplemente no jugamos como normalmente lo hacemos, esa es la realidad. Fue nuestro peor partido del torneo". El argentino Mauricio Pochettino no quiso poner excusas después de que la selección estadounidense fuese goleada por Bélgica (1-4).

El conjunto de las Barras y Estrellas que por momentos llevó al delirio a sus aficionados, tras un comienzo fulminante, perdió un partido y algo más; se dejó por el camino la imagen, después de que fuese indultado Folarin Balogun.

Expulsado en dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina, el goleador estadounidense pudo jugar después de que la FIFA dejase en suspenso su sanción, en aplicación del artículo 27 -como ya hizo anteriormente con Cristiano Ronaldo- pero también tras una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino.

¿Cuál es el futuro?. El contrato de Pochettino vence con el final de su participación en el Mundial, pero al comienzo de las rondas eliminatorias la federación estadounidense se ofreció renovar por otros cuatro años.

El técnico pospuso la decisión hasta que acabara el Mundial para su equipo. En los próximos días se reunirá con los directivos para abordar el futuro.