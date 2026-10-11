¿Se pierde el clásico? Furia de Vinícius acaba en roja

El árbitro reportó que el brasileño tuvo que ser sujetado por sus compañeros tras encararlo a gritos luego de ser enviado a duchas.

La expulsión con tarjeta roja directa del delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, por tirar del pelo al defensa del Villarreal, Nathan Saliba, durante el encuentro entre ambos equipos pone en seria duda la presencia del atacante en el clásico frente al FC Barcelona en dos jornadas en el Camp Nou, a la espera de la resolución que determine la Comisión Disciplinaria.

En el acta oficial del encuentro de este sábado, el árbitro Isidro Díaz de Mera explicó que, en el minuto 73, el futbolista brasileño fue expulsado bajo el siguiente argumento.

“Por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”.

Marco normativo y posibles sanciones

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece en su artículo 121, en referencia a la “expulsión directa”, que ésta acarreará la imposición de una sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho constituya una infracción de mayor gravedad.

Asimismo, la normativa contempla de forma explícita las situaciones donde el balón no se encuentra en disputa.

“En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos”.

Si el Comité de Disciplina ratifica lo expuesto en el reporte arbitral sobre la ausencia de disputa de balón, Vinícius causaría baja tanto en el próximo compromiso contra el Sevilla como en el duelo posterior programado para el 25 de octubre ante el conjunto catalán.

Reporte de conducta tras la expulsión

Adicionalmente, el árbitro principal registró en el documento oficial los hechos ocurridos con posterioridad a la exhibición de la tarjeta roja.

“Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta”.

Ante esta anotación, el reglamento federativo contempla sanciones adicionales en diversos apartados.