 Se niega título internacional a Tigres Femenil; cae ante Gotham

Esta noche en la cancha del ‘Volcán’, las 'Amazonas' pierde 1-0 ante Nueva York Gotham, quienes terminan por coronarse campeonas del torneo de la Concacaf W Champions Cup. La solitaria anotación fue obra de la española Esther González.

Con este resultado, Ghotam FC se convirtió en el primer campeón de clubes femeninos de la confederación. También, aseguró un lugar en la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA 2026 que comenzará en enero de 2026 y en la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA 2028 que se celebrará entre enero y febrero de 2028.

En el partido por el tercer lugar, la escuadra del Portland Thorns venció 3-0 al América y se adjudicó dicha posición en el certamen.

Tras hacer sonar su silbato la Juez Central costarricense Marianela Araya Cruz se dio inicio al duelo entre las de la 'U' y las 'chicas góticas', en el que, la visita salió a comerse la cancha desde el arranque y en una jugada fugaz la dorsal 11 Sarah Schupansky se encontró con un balón a modo en el área felina y definió de pierna derecha, pero si disparo salió desviado del marco encomendado a la guardameta Itzel González.

