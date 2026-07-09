Se mantiene Del Toro entre los mejores del Tour tras quinta etapa

El neerlandés Olav Kooij ganó el miércoles la quinta etapa del Tour de Francia, el mexicano Isaac del Toro se ubica entre los 10 mejores de la clasificación

El debutante neerlandés Olav Kooij (Decathlon) abrió este miércoles su palmarés en el Tour de Francia al alzar los brazos como vencedor de la quinta etapa, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158.3 km, tras los que superó a los grandes favoritos de la velocidad, en una jornada en la que mantuvo el maillot amarillo el noruego Torstein Traeen (Uno X).

Kooij (Numansdrop, 24 años), exgregario de Jonas Vingegaard en el Visma, hizo bingo en su estreno en el Tour Francia. Considerado como una de las joyas del ciclismo neerlandés, fue capaz de superar con autoridad a los mayores especialistas, como Max Kanter, Tim Merlier, Philipsen, Girmay y Pedersen, quienes le siguieron en la clasificación.

Un final caótico, marcado por un par de caídas que atrapó a varios corredores y dejó cortado a otros que no pudieron hacer su función de lanzamiento. Entre ellos cayó el líder y Seixas perdió comba, aunque al final entró con los favoritos en una jornada de transición que se cerró en 3h.29.07, a una media de 45.4 km/hora.

Sin novedad entre los favoritos

Entre los favoritos, sin novedad. Día para sobrevivir bajo el sol, para pasar una página del calendario, al menos hasta este jueves con el Tourmalet, donde se espera que los grandes muevan ficha. El noruego Torstein Traeen sigue soñando de amarillo, le sigue Sean Quinn a 28 segundos y Mathias Vacek a 3.50.

En la parte noble Pogacar y Vingegaard siguen empatados, Evenepoel es sèptimo a 24 del esloveno y del danés, Del Toro a 25, Ayuso a 27 y Seixas a 49.