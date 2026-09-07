Se le escapa otro título a Rayados; pierde Final de Leagues Cup

La escuadra regia cayó frente a los Diablos Rojos en Texas, manteniendo una racha de cinco años sin conseguir un título oficial.

Rayados sigue sin poder romper el “ayuno” de títulos en torneos oficiales al caer esta noche por 2-0 ante el Toluca en la Gran Final de la Leagues Cup 2026, en duelo celebrado en la cancha del Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Con este descalabro, Monterrey liga cinco años sin coronarse en alguna competencia, ya sea de Liga MX o alterna.

Esta es la primera serie o batalla por el título que disputan los blanquiazules en la era del director técnico argentino Matías Almeyda.

La Pandilla no conquista un cetro en un torneo oficial desde hace cinco años, luego de coronarse por última ocasión el jueves 28 de octubre de 2021 al vencer a las Águilas del América en la serie por el galardón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2021, en el “Gigante de Acero”.

En el duelo de hoy, los escarlatas aseguraron la victoria gracias a los goles de Alexis Vega al minuto cuatro y Helinho al minuto 70, para con ello conquistar su primera Leagues Cup en la historia del club del Estado de México.

Tras este resultado, los albiazules se alistan para volver a la Liga MX y protagonizar la edición 143 del Clásico Regio frente a Tigres, que se jugará el próximo sábado a las 19:00 horas en la cancha del “Gigante de Acero”; era duelo de la Fecha 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Primera División del futbol mexicano.

Este derbi lo protagonizarán dos equipos que están fuera de zona de liguilla en la tabla general, ronda a la cual avanzan los primeros ocho sitios del pelotón.

Monterrey es sitio 10 con nueve unidades y los felinos se ubican en el escalón 15 con seis unidades.