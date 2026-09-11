Se gritan goles en varios idiomas en el Clásico Regio

Futbolistas de 14 distintas nacionalidades han anotado en la historia de las 142 ediciones de los duelos de Rayados ante Tigres, del 1974 a la fecha

El grito de gol en el “Clásico más pasional del país”, el regio, anotado tanto por Rayados como por Tigres, se ha cantado en 367 ocasiones, por futbolistas de 14 naciones distintas y que las conforman: mexicanos, argentinos, brasileños, búlgaros, chilenos, colombianos, croatas, ecuatorianos, españoles, estadounidenses, franceses, paraguayos, peruanos y uruguayos.

El delantero francés André-Pierre Gignac, de los felinos, es el máximo anotador en la historia de los derbis regios con 15 goles; el atacante brasileño Mario de Souza Mota “Bahía”, del Monterrey, es su más cercano perseguidor con 11 tantos, cerrando la lista de quienes más goles cantaron sus aficionados los auriazulez Claudio “El Diablo” Núñez y Walter “El Divino” Gaitán, con ocho tantos cada uno.

La nacionalidad mexicana es la que más ha levantado al aficionado de sus asientos para festejar los tantos conseguidos por su equipo favorito en el derbi regio, con un total 175 “pepinillos”; seguidos por los argentinos con 76 y los brasileños con 42, además de 20 de uruguayos, 16 de franceses, 13 de chilenos, seis de peruanos y colombianos cada uno, cinco de españoles, tres de ecuatorianos, dos de búlgaros… y los croatas, estadounidenses y paraguayos, con uno cada uno.

Un dato para tomar muy en cuenta es que se cantaron siete autogoles en el Clásico Regio, los cuales se contabilizan en el equipo contrario.

Los protagonistas fueron Basilio Salazar, Guillermo Rivarola e Ismael Rodríguez por los de La Pandilla, además de Anselmo Vendrechovski “Juninho”, Eduardo Tercero, Israel Jiménez y Sindey Balderas por los de “La U”.