Se estrena Rayados en la Concachampions 2026 ante Xelajú

Con sed de revancha, tras el fracaso en el certamen anterior, Monterrey debuta este miércoles en la Copa de Campeones de la Concacaf

El Monterrey se enfrenta hoy miércoles en calidad de visitante al Xelajú guatemalteco en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rayados, dirigido por el español Domènec Torrent, ha ganado cinco veces la Copa de Campeones, la última en 2021.

A la capital guatemalteca llegó este martes con algunas ausencias en la plantilla, pero con un cuadro con referentes como Oliver Torres y Lucas Ocampos.

Debido a las exigencias de la Concacaf, el encuentro no se disputará en el estadio Mario Camposeco, sino en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala a partir de las 19.00 horas.

El equipo centroamericano, dirigido por el entrenador mexicano Roberto Hernández, obtuvo su cupo tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana 2025, donde cayó por 4-3 en tanda de penaltis ante el club costarricense la Liga Deportiva Alajuelense.

El partido de vuelta de esta serie se jugará en el "Gigante de acero" el 11 de febrero y el ganador avanzará a los octavos de final.

El campeón del torneo obtiene un cupo en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Rayados ya se enfrentó al Xelajú

En los cuartos de final de la Concachampions 2013, el Monterrey se llevó el triunfo por marcador 3-1 en el partido de Ida, disputado en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, Guatemala.

La vuelta terminó en un empate 1-1 en el estadio Tecnológico. Posteriormente, Rayados lograría su tercer título de la Concacaf