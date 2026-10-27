Se enciende la lucha por la cima del Apertura 2026

Con tres fechas por disputarse, las Águilas se mantienen en la cima con 27 puntos, seguidas por La Máquina y el Guadalajara, ambos con 26

Tigres y Rayados tuvieron una jornada complicada en el Apertura 2026: los felinos empataron 1-1 con Pumas, mientras Monterrey perdió 1-0 ante Chivas en casa.

Los resultados de la fecha 14 también movieron la pelea por la cima, luego de que América cayera frente a Pachuca y Cruz Azul aprovechara para acercarse al liderato.

Las escuadras de la Sultana del Norte llegan a la recta final del torneo con presión por mejorar sus posiciones, mientras América, Chivas y Cruz Azul protagonizan una disputa cada vez más cerrada por el primer puesto.

Con tres jornadas por delante, el calendario comienza a definir quién llegará con ventaja a la Liguilla y qué equipos podrían quedarse sin opciones de clasificación.

América pierde ante Pachuca y deja escapar puntos

Las Águilas no pudieron aprovechar su condición de local y cayeron 2-1 ante Pachuca en el Estadio Azteca. Los Tuzos dieron uno de los golpes de la jornada al frenar al líder, que se mantiene en la cima con 27 puntos, aunque todavía tiene pendiente su partido contra Tijuana.

Chivas derrota a Rayados en Monterrey

El Guadalajara consiguió una victoria importante como visitante al imponerse 1-0 a Monterrey. El partido estuvo marcado por el drama y por un penal fallado por los locales.

Con el triunfo, el Rebaño llegó a 26 puntos y se colocó a uno del América, mientras Rayados se quedó con 20 unidades.

Tigres y Pumas reparten puntos

Los felinos igualaron 1-1 ante Pumas en un encuentro que no permitió a ninguno despegar en la clasificación. Tigres llegó a 15 puntos y ocupa el decimoquinto lugar, por lo que necesita cerrar con fuerza las últimas jornadas si quiere mantener posibilidades de avanzar.

Cruz Azul golea a Querétaro y se acerca a la cima

La Máquina venció 3-1 a los Gallos Blancos en Querétaro y también alcanzó los 26 puntos. El equipo celeste aprovechó el tropiezo americanista para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras los queretanos dejaron escapar puntos en casa y descendieron hasta el noveno puesto, fuera de los primeros ocho lugares de la tabla.

Atlas vence a Puebla en un partido de siete goles

Los Rojinegros se llevaron una de las victorias más espectaculares de la fecha al derrotar 4-3 al Puebla. El encuentro aportó buena parte de la cuota goleadora del domingo y permitió al Atlas llegar a 24 puntos, con los que se ubica en el cuarto lugar. Puebla permanece con 16 unidades en la parte baja de la clasificación.

Xolos golea a Santos y escala posiciones

Tijuana tuvo una de sus mejores actuaciones de la jornada al vencer 4-1 a Santos Laguna. El resultado le permitió llegar a 20 puntos y colocarse en el octavo puesto, aunque todavía tiene pendiente su duelo ante América. Una victoria en ese compromiso podría impulsarlo hasta el sexto lugar.

Toluca y León dividen unidades

León y Toluca empataron 1-1 en un resultado que dejó a ambos equipos con puntos para mantenerse en la zona media-alta de la tabla. Los Esmeraldas llegaron a 22 unidades y se ubicaron en el sexto puesto, mientras los Diablos sumaron 23 puntos y permanecieron en el quinto lugar.

San Luis derrota al Atlante por la mínima

Atlante cayó 0-1 ante Atlético de San Luis, que se llevó tres puntos importantes como visitante. Los potosinos llegaron a 19 unidades y se colocaron en el undécimo puesto, mientras el conjunto azulgrana se quedó con 14 puntos en la decimosexta posición.

Necaxa y Juárez empatan en el arranque de la jornada

Necaxa y Juárez abrieron la fecha con un empate 1-1. El resultado dejó a los Rayos con 10 puntos y a los Bravos con cinco, por lo que ambos continúan en la parte baja de la clasificación, especialmente el conjunto fronterizo, que ocupa el último lugar.

Así queda la tabla del Apertura 2026

Después de la jornada 14, América continúa como líder con 27 puntos, seguido por Cruz Azul y Chivas, ambos con 26. Atlas y Toluca se mantienen en la pelea con 24 y 23 unidades, respectivamente.

La clasificación todavía tiene ajustes pendientes por los partidos que no se han disputado. América recibirá a Tijuana este miércoles, en un encuentro que puede consolidar a las Águilas en la cima o acercar a los fronterizos a los primeros puestos. Después de ese duelo, solo quedará pendiente el Monterrey-Querétaro.

Con tres fechas por jugar, el margen de error se reduce. El fin de semana de Halloween y Día de Muertos podría resultar decisivo para varios equipos que todavía buscan un lugar en la Liguilla, mientras otros necesitan sumar para no quedar fuera de la pelea antes del cierre del torneo.