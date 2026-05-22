Se despide Thiago Silva del Oporto; esto dijo el brasileño

Aunque disputó únicamente 14 encuentros en todas las competencias, su presencia ayudó al equipo a convertirse en la mejor defensa del campeonato.

Después de medio año marcado por la experiencia y el liderazgo en la defensa, el ciclo de Thiago Silva con el Oporto llegó a su fin. El club portugués confirmó este jueves la salida del veterano central brasileño, quien fue parte importante de la conquista de la Liga Portugal.

El defensor de 41 años arribó en enero procedente del Fluminense y rápidamente tomó protagonismo dentro del esquema de los ‘dragones’. Aunque disputó únicamente 14 encuentros en todas las competencias, su presencia ayudó al equipo a convertirse en la mejor defensa del campeonato, al recibir solo 18 goles.

Thiago Silva agradece su paso por el Oporto

El experimentado zaguero compartió un mensaje de despedida difundido por el club, donde destacó el recibimiento que tuvo durante esta segunda etapa en la institución portuguesa.

“Fue increíble y un enorme placer representar a este club. Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me brindaron en estos meses”, señaló Silva.

Además, el brasileño aseguró que este periodo también representó una etapa de aprendizaje y crecimiento dentro de su extensa trayectoria profesional.

Una carrera llena de títulos en Europa

La salida del central marca otro cierre importante en la carrera de uno de los defensores más exitosos de Brasil en los últimos años. Antes de volver al Oporto, Thiago Silva defendió las camisetas del Milan, París Saint-Germain y Chelsea, clubes con los que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Entre sus logros destacan un Scudetto, siete ligas francesas y una Liga de Campeones obtenida con el conjunto inglés. Con la selección de Brasil disputó 113 partidos y ganó la Copa América y la Copa Confederaciones.