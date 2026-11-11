Se cumplen 8 años del KO de Yair Rodríguez sobre Korean Zombie

Rodríguez ni siquiera estaba en el cartel original del 10 de noviembre de 2018. Entró como sustituto de Frankie Edgar, quien se retiró por lesión

Este 10 de noviembre se cumplen ocho años del triunfo del mexicano en Denver, donde un golpe cambió el desenlace de la estelar con la que UFC celebró su 25.º aniversario.

A un segundo de que la pelea se fuera a las tarjetas, Yair 'Pantera' Rodríguez noqueó con un codazo ascendente a Chan Sung Jung, conocido como 'The Korean Zombie'.

Jung llevaba ventaja antes del último asalto

Rodríguez ni siquiera estaba en el cartel original del 10 de noviembre de 2018. Entró como sustituto de Frankie Edgar, quien se retiró por lesión, y aceptó el combate de peso pluma con dos semanas de aviso. Llevaba cerca de 18 meses sin competir y su última pelea había sido una derrota ante el propio Edgar.

Jung hizo retroceder al mexicano con una derecha en el cuarto asalto y llegó al quinto arriba 39-37 en dos tarjetas, mientras el tercer juez tenía un empate 38-38. Rodríguez tuvo su mejor episodio en el quinto, con 32 golpes significativos frente a 25 del surcoreano, aunque Jung conservó la ventaja en el total del combate, 126 a 119.

November 10, 2018 UFC Fight Night: The Korean Zombie vs. Rodríguez A barnburner in Denver vs Yair TKZ was a second away from a decision win But he was KOed with 1-second remaining. https://t.co/RDxGEGAHDI — Ocelot MMA (@OcelotMMA) August 21, 2023 El codazo que decidió la pelea a los 4:59 A 15 segundos del final, los peleadores se tocaron los guantes en el centro del octágono. Jung avanzó en el último intercambio y Rodríguez inclinó el torso antes de conectar un codazo ascendente al mentón. El surcoreano cayó a la lona y el combate terminó a los 4:59 del quinto asalto, según el resultado publicado por UFC en su crónica de la función. Los dos fueron atendidos en un hospital tras el combate. Rodríguez agradeció el apoyo desde allí y dijo que esperaba radiografías de los pies y la nariz. Jung informó que permanecería unos días en el hospital antes de regresar a Corea del Sur. Ambos recibieron el bono de Pelea de la Noche y Rodríguez se llevó además el de Actuación de la Noche, para un total de 100 mil dólares en premios. UFC eligió el remate como el mejor nocaut de 2018 y ubicó el combate en el tercer puesto de su selección de las mejores peleas de ese año.