 Se corona México como campeón mundial de Hockey división III

La Selección Mexicana de Hockey ha escrito una página dorada en la historia del deporte al coronarse en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Sub-18 División III, que se llevó a cabo en el Ice World Santa Fe, en la Ciudad de México.

Con un rendimiento impecable, el equipo mexicano logró el oro al ganar los cinco partidos disputados, terminando con 15 puntos de 15 posibles.

El equipo mostró un dominio total a lo largo del torneo, enfrentando a selecciones de alto nivel como Islandia, Turquía, Australia, Hong Kong e Israel. El primer encuentro, contra Islandia, fue uno de los más intensos, con un marcador de 5-2 y un total de 42 minutos de penalizaciones debido al juego físico entre ambas selecciones.

La victoria ante Turquía destacó con un contundente 8-1, en el que el portero mexicano, Justin Sosa, de apenas 17 años, se lució con 18 paradas de 19 tiros en su contra, demostrando una gran capacidad bajo los tres postes.

There is nothing like a perfect sweep at home! 🤌

Game Recap 🔗⬇️https://t.co/Hdj35gTXLd#IIHF #U18MensWorlds Div III A@MexHockey pic.twitter.com/ZDLrnQWCST