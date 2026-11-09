Se corona Kyle Larson como tricampeón de la NASCAR

El volante del automóvil número cinco sumó un nuevo trofeo a su trayectoria profesional tras una intensa competencia en la temporada 2026.

El piloto estadounidense Kyle Larson se consagró como tricampeón de la NASCAR Cup Series tras una emocionante jornada disputada en el óvalo de Homestead-Miami Speedway, donde culminó la definición de la temporada 2026. La cuenta oficial de la categoría celebró la hazaña en redes sociales, destacando la intensidad de la competencia y reconociendo el logro del volante del auto número 5 de Hendrick Motorsports.

Mientras Larson aseguró el título con una actuación constante a lo largo de las etapas reglamentarias, la victoria de la carrera final quedó en manos de Ryan Blaney, de Team Penske, quien se adjudicó el triunfo tras un electrizante rebase en los últimos giros sobre Tyler Reddick. Con esta coronación, el piloto de Hendrick Motorsports consolida su estatus como una de las máximas figuras del automovilismo norteamericano al sumar su tercer campeonato en la máxima categoría de stock cars.

Reacciones divididas de la afición en redes sociales

La noticia generó un inmediato revuelo en las plataformas digitales, acumulando decenas de miles de reacciones a las pocas horas del anuncio.

Mientras un sector de la afición celebró el hito destacando el talento de Larson tras el volante, otros aficionados debatieron acaloradamente sobre el formato de definición del campeonato y la actuación de otros competidores de la parrilla.