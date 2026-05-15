Se convierte Cristiano Ronaldo en accionista de LiveModeTV

La entrada de CR7 se suma a la lista de negocios que el futbolista ha desarrollado fuera de las canchas durante los últimos años.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo amplió su presencia en el mundo empresarial al convertirse en socio estratégico y accionista de LiveModeTV, plataforma enfocada en transmisiones deportivas digitales y vinculada al canal brasileño CazéTV.

La alianza fue anunciada por ambas partes mediante un comunicado, en el que señalaron que el objetivo es fortalecer la expansión internacional de la plataforma rumbo al Mundial de futbol de 2026.

LiveMode inició en diciembre pasado sus operaciones fuera de Brasil con el propósito de ofrecer desde Portugal cobertura gratuita y digital de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Cristiano Ronaldo busca ampliar alcance deportivo digital

En el comunicado, el jugador del Al Nassr aseguró que este acuerdo pretende acercar el deporte a nuevas audiencias mediante formatos digitales y redes sociales.

"El objetivo es acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva e inspiradora", expresó Cristiano Ronaldo.

El futbolista también destacó la importancia de aumentar el alcance y la participación de los aficionados en las principales competencias deportivas internacionales.

Por su parte, Thiago Tourinho, socio de LiveMode, calificó la incorporación del portugués como una señal importante para el crecimiento de la empresa.

"Pocas personas encarnan la pasión, la ambición y el alcance global del deporte como él", afirmó Tourinho.

Empresas y negocios forman parte del imperio de Cristiano Ronaldo

La entrada de Cristiano Ronaldo a LiveModeTV se suma a la lista de negocios que el futbolista ha desarrollado fuera de las canchas durante los últimos años.

El delantero portugués cuenta con hoteles en ciudades como Madrid y Nueva York, además de una clínica especializada en trasplantes capilares y una marca de agua embotellada.

En 2023 también ingresó al sector de medios de comunicación tras invertir en Cofina Média, empresa portuguesa que posteriormente cambió su nombre a Medialivre y que controla medios como Correio da Manhã y Record.

CazéTV acumula millones de visualizaciones

LiveMode fue fundada en 2017 y tiene sus oficinas centrales en Brasil. Su canal principal, CazéTV, se ha consolidado como una de las plataformas deportivas digitales más vistas en portugués.

De acuerdo con la compañía, el canal registró 3.700 millones de visualizaciones durante 2025 únicamente en YouTube.

Cristiano Ronaldo también mantiene fuerte presencia en plataformas digitales, ya que su canal de YouTube “UR Cristiano”, lanzado en 2024, supera actualmente los 78,8 millones de seguidores.